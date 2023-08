משתמשי מפות גוגל לא האמינו למה שהם מצאו. לא מעט גולשים הבחינו במה שנראה כמו דלת סודית באנטרקטיקה, שלדעתם משמשת כבונקר נאצי, שם הם טוענים, היטלר מסתתר. הדלת זוהתה על ידי אחד הגולשים שטוען שיש לו "עיני נץ", ושיתף את צילום המסך עם גולשים נוספים. בתמונה אפשר לראות סימן מוצל בצורת ריבוע.

לא מעט חוקרי קונספירציות מיהרו לתת תיאוריות למה הדלת משמשת, כשהרבה מאמינים, כאמור, שהיא מובילה לבונקר ששימש את היטלר. הרעיון כי היטלר מסתתר במקום כלשהו הוא לא חדש, כיוון שיש שמאמינים שהיטלר שרד לאחר סיום המלחמה, וכך גם הרבה פושעים נאצים.

