אזהרה: הכתבה מכילה סרטון שעלול להיות קשה לצפייה

טרגדיה בשנגחאי: גבר נהרג בתאונת עבודה בגלל טעות איומה של אחד מעמיתיו. בתקרית ארעה בתחילת החודש בקניון Global Harbor, שם פועלים תיקנו גשר זכוכית שנבנה בקומה הרביעית - ואחד העובדים נפל אל מותו.

התאונה הקטלנית תועדה כולה במצלמות האבטחה של הקניון. בסרטון, שעלה מאז לרשתות החברתיות, אפשר לראות את הפועל הולך על הגשר, מבלי לדעת שעמיתיו הסירו את אחד מאריחי הזכוכית. עדי ראייה סיפרו שהאיש נפל לחלל הריק בגשר, קיבל מכה בראשו ואז נפל אל מותו לקומה השנייה.

Global Harbor shopping mall in communist #china's Shanghai, a person fell to his death through the glass plank pathway on the 4th floor. China's tofu dregs construction kills. pic.twitter.com/9Y48dAT7Zz — Satyaagrah (@satyaagrahindia) December 8, 2022

ממצאי החקירה הראשונית חשפו ששאר הפועלים שעבדו באותו יום על הגשר הסירו את אריח הזכוכית מבלי לכסות את החלל הריק, ואז יצאו להפסקת צהריים. בהמשך התברר שהפועל שנפל אל מותו צעד על הגשר בזמן ששוחח בטלפון הנייד. על פי ההערכות, הוא לא שם לב שחסר אריח זכוכית ונפל אל מותו.

האיש הובהל לבית חולים כשהוא פצוע באורח אנוש, אבל זה היה מאוחר מדי. כל שנותר לרופאים לעשות היה לקבוע את מותו. המשטרה המקומית פתחה בחקירה של נסיבות האירוע.