הודעה מסתורית של אחד ההרוגים באסון אתיופיאן איירליינס, יממה לפני ההתרסקות, מעוררת עניין רב ברשת. פאיוס אדסמני, משורר ניגרי ופרופסור לספרות באוניברסיטת קרלטון בקנדה, ציטט את ספר תהילים כמה דקות לפני ההמראה הגורלית משדה התעופה באדיס אבבה, בירת אתיופיה. המרצה הפנה את העוקבים והחברים שלו בפייסבוק אל פסוקים ט'-י' בפרק קלט' של הספר וציטט: "וְאַצִּיעָה שְּׁאוֹל הִנֶּךָּ. אֶשָּׂא כַנְפֵי-שָׁחַר; אֶשְׁכְּנָה, בְּאַחֲרִית יָם. גַּם-שָׁם, יָדְךָ תַנְחֵנִי; וְתֹאחֲזֵנִי יְמִינֶךָ. וָאֹמַר, אַךְ-חֹשֶׁךְ יְשׁוּפֵנִי". חשוב לציין שהציטוט של אדסמני היה מן הגרסה האנגלית של הספר, אשר מכילה את השורות "wings of the morning " ו-"your hand shall lead". ייתכן שהגולשים קישרו את השורה הראשונה לעובדה שהמטוס המריא והתרסק בשעות הבוקר, בזמן שהשורה השנייה מתייחסת לכך שאדסמני משלים, כביכול, עם גורלו. כעת, רבים גורסים כי מדובר בנבואת זעם שהגשימה את עצמה. It is with great sadness that we announce the death of our brother, colleague and friend @pius_adesanmi in the #EthiopianAirlines crash this morning. A professor at Carlton Uni, Pius loved Nigeria & Africa fiercely, and he was much-loved within our literary community. pic.twitter.com/aCqZt3gqCw — AkeArts&BookFestival (@akefestival) March 10, 2019 157 בני אדם איבדו את חייהם באסון הנורא, כולל שני ישראלים שהיו בדרכם לניירובי - בירת קניה. נכון לעכשיו, עדיין לא ברור מה גרם להתרסקות הקטלנית, אך הרשויות המקומיות פתחו בחקירה בתקווה שהיא תוביל לתשובות בנושא. משתמשים רבים ברשת החברתית טענו כי קיים קשר בין הציטוט של המשורר הניגרי וגורלו העגום. "זהו הפוסט האחרון שלו לפני שהוא עלה על הטיסה הגורלית", כתב אחד הגולשים והוסיף, "הוא כנראה חזה את מותו בגלל הציטוט הזה מספר תהילים. יבשת אפריקה איבדה אדם יקר מאוד השבוע". אתר החדשות הניגרי NAIJA מדווח שיאהיה בלו, אחד היועצים לשעבר של מושל מדינת קוגי ומכר של הפרופסור, תהה גם הוא האם מדובר בנבואה וכתב בחשבון הפייסבוק שלו: "פאיוס, האם ידעת שזה עומד לקרות?! אלוהים!". הפוסט האחרון של פאיוס אדסמני | צילום: DOlusegun, twitter Ethiopian Airlines crash: FAA says Boeing 737 Max 8 is airworthy https://t.co/x79bSnKj8L pic.twitter.com/2oOyV63S1Q — BBC News Africa (@BBCAfrica) March 11, 2019

כלי התקשורת באתיופיה דיווחו לאחרונה כי הטייס הודיע על קשיים בזמן ההמראה וביקש לשוב לשדה התעופה. "בשלב אנחנו לוקחים כל אפשרות בחשבון", סיפר טיוולדה גברמרים, מנכ"ל חברת התעופה אתיופיאן איירליינס. "נכון לעכשיו אנחנו לא יכולים להגיד מהו הגורם כי אנחנו מחויבים לרגולציות תעופה בינלאומיות - ומחכים למיצוי החקירה של האסון". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן