רון חי במשך שבע שנים עם גידול ענק על פניו, שמשקלו כמעט שני קילוגרם. בסרטון מתוך פרק הבכורה של הסדרה החדשה About Face, בערוץ TLC, נראה רון מגיע למרפאתו של ד"ר אנדרה פנוסיאן בלוס אנג'לס בניסיון למצוא פתרון. הוא מספר שהכול התחיל בשנת 2018, כשהגידול החל לצמוח, והרופאים שאליהם פנה לא ידעו איך להתמודד עם המקרה.

"הם אמרו שאחרי כל הבדיקות, זה יהיה ניתוח קשה", נזכר רון. "הם אמרו שמעולם לא עשו דבר כזה. שאני עלול לאבד עין, שיניים, ואולי אפילו לא יצליחו לשחזר את האף שלי". התחזיות הקשות גרמו לו לוותר על הפרוצדורה. לדבריו, התהליך נשמע לו כמו "משהו שמזכיר את פרנקנשטיין", והוא הודה שחשש שעתידו אחרי הניתוח יהיה אפילו גרוע יותר.

Ron's severe facial tumor limits his ability to eat, drink, and live his daily life. See how an elite group of surgeons turn his story around on the new series #AboutFace, Wednesdays at 10/9c on TLC. pic.twitter.com/hBlYdiS9M8 — TLC Network (@TLC) October 29, 2025

ד"ר פנוסיאן, אחד משלושת המנתחים המרכזיים בתוכנית הריאליטי, אמר כי הוא מבין את ההחלטה של רון לוותר. "זו הייתה הצעה מפחידה", הודה. עם זאת, הוא הדגיש כי המצב הנוכחי מסוכן מדי להמתנה נוספת, והבהיר שחייבים להסיר את הגידול באופן מיידי.

"זה לא פשוט לראות גידול כזה על פנים של מישהו", אמר בתוכנית. "הגידול הזה צריך לצאת עכשיו. סוגים כאלה של גידולים יכולים להיות גזר דין מוות". אזהרתו החריפה של הרופא הוסיפה דחיפות רפואית וגם ממד רגשי לסיפורו של רון, שנאלץ להתמודד עם פחד עצום לצד תקווה חדשה.

פרסומת

Fixing the impossible! After living with a complicated facial tumor that baffled doctors, Ron meets with experts who may be able to help. Don't miss the new series #AboutFace Wednesdays at 10/9c on TLC. pic.twitter.com/Gnde1kzIck — TLC Network (@TLC) October 28, 2025