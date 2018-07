הדברים המטורפים שקרו לאנשים - בזמן שהיו בכלל בתרדמת

תרדמת, כפי שהוכחנו לכם בתחילת השבוע עם המקרה ההזוי של מרטין, היא לא בהכרח מצב בלתי הפיך, ויש לא מעט אנשים שיצאו ממנה והמשיכו לחיות חיים רגילים. יחד עם זאת, העולם כידוע לא עוצר בשביל אף אחד, אנשים ממשיכים בשלהם ולפעמים קורים דברים שקשורים באופן ישיר לאדם שנמצא בקומה, בין אם הוא מודע אליהם ובעיקר אם לא. הנה כמה מהם:

בנובמבר 2016 התרסקה טיסת LaMia שהייתה בדרכה למדיין בצפון קולומביה, כשעליה שחקני קבוצת הכדורגל שאפקואנסה אשר נהרגו כולם מלבד שלושה. אחד מהם היה הליו הרמיטו זמפייר נטו, הידוע יותר בכינוי נטו, אשר נכנס לתרדמת ויצא ממנה באמצע חודש דצמבר ללא זיכרון כלל. הקבוצה עצמה הייתה בדרכה לשחק בבית הראשון בגמר גביע הסודאמריקנה, ועל כן ביקשה היריבה שלה במשחק, קבוצת אתלטיקו נסיונל, להעניק לשאפקואנסה את תואר האליפות באופן אוטומטי, כך שנטו יצא מהתרדמת שלו כמו אלוף, תרתי משמע.

לשבור שיאי עולם

עד כה, שיא העולם עבור התרדמת הארוכה ביותר בעולם נשבר פעמיים. ראשונה הייתה איליין אספוזיטו משיקגו, שנכנסה לקומה באוגוסט 1941 בהיותה בת 6 בלבד, לאחר שעבר הניתוח להסרת התוספתן. היא חיה בתרדמת במשך 37 שנים, 3 חודשים ו-20 ימים לפני שמתה בנובמבר 1978. שמונה שנים לפני כן, בינואר 1970, נכנסה תלמידת התיכון אדווארדה אוברה מפנסילבניה לתרדמת שנגרמה עקב מחלת הסכרת שלה, ושרדה עד נובמבר 2012 – כלומר 42 שנים.

ללמוד ספרדית

רובן נסמו מג'ורג'יה נכנס לתרדמת בגיל 16 לאחר שסבל מפציעה במהלך משחק כדורגל בשנת 2016. הוא אמנם יצא ממנה לאחר מספר ימים, אבל אז החל לדבר ספרדית שוטפת במשך כמה וכמה שעות, וזאת למרות שמעולם לא למד באופן רשמי את השפה. לאחר מספר שעות הכישרון החדש שלו הלך ודעך אבל עדיין – לא הייתה שום סיבה נראית לעין שבה המוח שלו היה יכול לקלוט את השפה הזו.

להוות השראה לסרט

אם ראיתם את הסרט "חולי אהבה" אתם ודאי יודעים במה מדובר: הסרט מבוסס על סיפורם האמיתי של הקומיקאי קומיל ננג'יאני ואשתו אמילי גורדון, אשר החלו לצאת בשנת 2007 ושמונה חודשים לאחר מכן אובחנה אמילי במחלת הסטילס, מעין דלקת פרקים, והוכנסה לתרדמת רפואית למשך 12 ימים. בעקבות הטראומה החליטו שניהם להינשא למרות שבתחילה ראו את הקשר כמשהו זמני ולא מחייב. לאחר כשנתיים החליטו השניים להפוך את סיפור האהבה שלהם לתסריט, שראה אור בשנה שעברה בדמות סרט בכיכובו של ננג'יאני עצמו.

להתגרש

בשנת 2014 הגישה אישה ישראלית, הידועה בכינוי "העגונה מצפת" מסמכי גירושין מבעלה, אשר נפגע בתאונת אופנוע 7 שנים קודם לכן ונכנס לתרדמת. לפי חוקי הרבנות, הבעל חייב להסכים באופן רשמי לגט על מנת להתחיל בתהליך, והוא כאמור לא היה יכול לעשות זאת. בין הדין הרבני האזורי בצפת אישר לאישה באופן חריג את בקשת הגט, אבל אז עתר הרב הראשי יצחק יוסף לבית הדין הרבני הגדול וביקש לבטל את האישור. לאחר סחבת משפטית של כשלוש שנים, סירב בג"ץ לבית הדין הרבני לדון בסוגייה, והאישה נחשבת כגרושה באופן רשמי.

לשמש כתקדים משפטי

באפריל 1989 נהרגו 95 אוהדי ליברפול במהומות באיצטדיון הילסבורו שבשפילד, לאחר שמערכת הגדרות קרסה והם נמחצו למוות. טוני בלנד, בן ה-18, נכנס לתרדמת כתוצאה מהאסון, וחי כמעט 4 שנים כשהוא במצב צמח. כשהוריו גילו כי אין כל סיכוי שייצא ממנו, הם ביקשו מבית החולים לנתק אותו ממכונות ההחייאה, והובילו לוויכוח לאומי על המתת חסד. בתי המשפט דחו את בקשתם של הזוג, שפנו לבית הדין לערעורים. המקרה אפילו נידון בבית הנבחרים הבריטי לפני שניתן להורים אישור לנתק את בנם, והייתה זו הפעם הראשונה בה בית משפט בריטי מאפשר המתת חסד באופן חוקי.

Tony Bland died from pyelitis & bronchitis pneumonia due to a consequence of compression asphyxia on March 3 1993. pic.twitter.com/aPzGCOhnkP