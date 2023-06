בדיקת אולטרסאונד היא רגע מרגש עבור כל הורה לעתיד, מעין אירוע מכונן שמכין הורים מסביב לעולם לפגוש את היילוד שלהם. לכן, לא פלא שרבים בוחרים לשתף את תמונות האולטרסאונד של ילדיהם העתידיים ברשתות החברתיות. עם זאת, במקרה הבא, הורים שעשו זאת הצליחו לעורר סערה ברשת לאחר שהתמונות הוגדרו על ידי הגולשים כמטרידות במיוחד.

פוסט שפורסם במקור בשנת 2021 הפך לוויראלי לאחר שהגולשים הזדעזעו מהאופן שבו מוצג העובר במכשיר ה-MRI – שמשתמש בשדות מגנטיים ובגלי רדיו כדי לצלם תמונות חתך של הגוף. לרוב, לא מבצעים את הבדיקה על תינוק ברחם אימו, אולם ניתן לבצעה במקרה שיש חשד למומים במוחו, בעמוד השדרה או ביתר הגוף. התוצאה, כפי שניתן לראות, שונה מאוד מהתמונות שמוכרות לנו לטובה מבדיקות אולטרסאונד.

הפוסט הוויראלי גרר מגוון של תגובות. כך, כתב אחד המגיבים: "אני לא רוצה שהתמונות הללו יהיו אמיתיות. הן לא אמיתיות, נכון?". אחר הוסיף: "זה החייזר מ'הפלישה ממאדים!'". מגיבה נוספת, אם טרייה, כתבה: "הייתה לי בדיקה כזו כשהייתי בחודש השמיני להריון, והם לא נתנו לי לראות את התוצאה. עכשיו אני מבינה למה".

צוות האתר סנופס (Snopes), העוסק בבדיקת עובדות, החליט לרדת לשורש העניין והגיע למסקנה שהתמונות הללו אמיתיות לחלוטין. בין היתר, שוחח צוות האתר עם ג'ייסון מודי, עוזר מחקר ודוקטורנט באוניברסיטת ויסקונסין, שמשתמש בטכנולוגיית MRI כדי לחקור שינויים מוחיים.

"מכשיר MRI מקל מאוד על הבחנה בין סוגים שונים של רקמות רכות שנמצאות בגוף. אחד מהמאפיינים העיקריים של התמונות הללו, הוא הבדלי האותות המהותיים בין העיניים, המוח, האף ושאר הפנים", אמר מודי. סיבה זו, לדבריו, גורמת לכך שהמצולמים ב-MRI יראו איך נאמר, מעט מטרידים. אז אם אתם מצפים לתינוק, והרופא אומר שאתם זקוקים לסריקת MRI – אל תיבהלו כשתצפו בתמונות.