אוהד מושבע של קבוצת הפוטבול דאלאס קאובויס שבר את הרשת אחרי שתועד מפזר את האפר של בן דודו המנוח על הדשא שמחוץ לאצטדיון AT&T. בסרטון, שנצפה יותר מ-4 מיליון פעמים ב-X (טוויטר לשעבר), האיש נראה כורע ברך, מניף לשמיים שקית "זיפלוק" ומפזר את תכולתה בזהירות על סמל הקבוצה.

האוהד נראה גם משפשף את האפר לתוך הדשא ומתקשה לעצור את הדמעות, בעוד אוהדים אחרים סביבו צופים בהתרגשות ובמבוכה. לא ברור מתי בדיוק צולם הסרטון, אך הוא פורסם ביום שני בערב – במקביל למשחק שבו הקאובויס הפסידו לאריזונה קרדינלס.

Cowboys fan pours deceased cousin’s ashes on AT&T Stadium field. pic.twitter.com/xiXlIlIX2E — The Spit Bucket Podcast (@TSBBoxing) November 4, 2025

האירוע סביב פיזור האפר הפך לשיחת היום בקרב אוהדי הפוטבול, לא רק בשל המחווה המרגשת אלא גם בשל השאלה אם מדובר בעבירה על חוקי האצטדיון. למרות זאת, רבים ברשת שיבחו את המעשה כ"סגירת מעגל מרגשת" וכתבו כי בן הדוד המנוח "זכה סוף סוף לעמוד על הדשא של הבית האמיתי שלו". אחרים – חלקם אולי אוהדים של קבוצות אחרות – השתעשעו מהתיעוד.