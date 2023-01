בחור קנדי תועד מקבל סטירת לחי מצלצלת ביציע מלא באנשים, אחרי שהציע לזוגתו נישואין עם טבעת צעצוע. הסרטון עלה לחשבון הטיקטוק canadianpartylife, שמעלה סרטונים מצחיקים מרחבי קנדה, וצולם במשחק בייסבול בין הטורונטו "בלו ג'ייס" והבוסטון "רד סוקס".

בתיעוד אפשר לראות את הבחור ניגש אל זוגתו בדרך למושבים שלהם, עוצר אותה במדרגות ומנשק אותה. "אני אוהב אותך", הוא אומר וכורע ברך. האישה הצעירה אז מכסה את פיה בהתרגשות בזמן שהוא מוציא קופסה קטנה ושולף משם טבעת עם אבן אדומה גדולה. לפתע, זוגתו קולטת שהאבן היא בעצם סוכריה – והיא מאוד לא מרוצה.

היא מעיפה לו סטירת לחי חזקה ואומרת: "What the fuck is wrong with you?". בהמשך, היא שופכת את תכולת כוס השתייה שלה בפנים שלו והולכת משם בזעם. הסרטון נצפה מאז יותר מ-250 אלף פעמים ברשת החברתית.

לא ברור אם הסרטון מבוים או לא, אבל מה שבטוח זה שהוא עורר דיון שלם בטיקטוק בין גולשים שהזדהו עם התגובה של האישה הצעירה ואחרים שחשבו שעדיף לבחור הצעיר אם היא תיעלם מחייו. "הבחור עשה מהלך של אידיוט", כתב אחד הגולשים. "אם הוא לא מסוגל להיות רציני ברגע כזה, תארו לעצמכם איזה מטומטם הוא יהיה בהמשך".

גולש אחר בינתיים כתב: "לא, לא, לא. זה רגע מאוד מיוחד ואתה לא אמור לעשות בו שטויות כאלה". אחרים טענו שזאת הייתה בדיחה תמימה והיא הגזימה ממש בתגובה שלה. "היא לא שווה את זה אחי", כתב גולש נוסף. "כל כך אגרסיבי מצידה". בינתיים, היו גם גולשים שטענו שהיא ברחה לפני שהוא הציע לה נישואין עם הטבעת האמיתית.

"תסתכלו על הכיס השמאלי שלו", כתב אחד הגולשים. "אני חושב שיש שם את הקופסה האמיתית, אבל היא השתגעה לפני שהוא הספיק להשתמש בה. עכשיו נראה לי עדיף שהוא כבר ישמור אותה למישהי אחרת".