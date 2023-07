קני ואץ', יוטיובר בן 47, נעלם באורח מסתורי אחרי שמצא מערה סודית במדבר ליד "אזור 51". לא מעט קונספירציות יש על הבסיס הסודי הזה, כשהמובילה בהן היא שלנוכחות הצבאית במקום יש קשר הדוק לחייזרים וכלי תעופה מעולמות אחרים.

ואץ' שידר את הסרטון הראשון בנושא ב-2014, ובו ביקש מהעוקבים שלו לבוא גם הם לאותו מקום נסתר שמצא. הוא ביקר במקום עוד פעמיים ובפעם השלישית נעלמו עקבותיו. "טיילתי באזור ומצאתי מערה שכמעט ואי אפשר לראות אותה", הוא סיפר לצופים. "הכניסה אליה מעוצבת כמו האות M, אני תמיד נכנס לכל מערה שאני מוצא אבל הפעם, ברגע שרק ניסיתי להיכנס כל הגוף שלי התחיל לרעוד. ככל שהתקרבתי לפתח המערה הרעד גבר, נבהלתי מאוד וברחתי משם".

In 2014, YouTuber Kenny Veach claimed he found a strange cave in a Southern Nevada desert that gave off strong vibrations.



On a YouTube video he wrote, "The entrance to the cave was shaped like a perfect capital M. I always enter every cave I find, but as I began to enter this… pic.twitter.com/28ndRQCwua