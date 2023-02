סרטון שצולם באחד מרחובות מדינת גואנחואטו, מקסיקו, הפך לוויראלי ועורר סערה ברשת. בתיעוד אפשר לראות כיצד אלפי ציפורים פשטו על בתים, עצים, מכוניות ואפילו על המדרכה באחת הערים במדינה. מאז, גולשים הזהירו שמדובר בסימן שמשהו רע מאוד עומד לקרות.

הסרטון עלה לטוויטר תחת התיאור: "במקסיקו, ציפורים התחילו להיאסף ברחובות. התיאוריה הרווחת היא שהציפורים מרגישות שאסון מתקרב". התיעוד נצפה מאז קרוב למיליון פעמים ברשת החברתית וגרף יותר מ-1,700 תגובות. "זה אף פעם לא סימן טוב", כתב אחד הגולשים וטען שהציפורים מנסות לברוח ממשהו.

In Mexico, birds have started to congregate in the streets.



The main theory behind this is that the birds sense an environmental crisis is coming. pic.twitter.com/GAkoUB4ajx — nikola 3 (@ronin19217435) February 21, 2023

גולשים אחרים טענו שציפורים חוזות אסון כלשהו, כמו התפרצות סולארית או "משבר מגנטי". כמה העריכו אפילו שמדובר בסימן מקדים לאחרית הימים. "זה קורה. תברחו כל עוד אתם יכולים", כתב אחד הגולשים, שצירף תמונה ממותחן האימה "הציפורים". מנגד, היו גם כמה גולשים שניסו להרגיע את ההיסטריה.

In Northern Mexico, something strange falls from the sky, It's a flock of a black birds swirling to the ground.



Seconds after, many of them flew off, but a considerable number are killed upon impact and left scattered on the ground.



What do you think happened here ? pic.twitter.com/ps7S1LTqUT — ... (@AskShivang) February 17, 2023

גולש אחד שהזדהה כמומחה לבעלי חיים טען שכמות הציפורים יכולה להיות קשורה לעובדה שזו עונת הייחום שלהן. גולש אחר העריך שזו עונת הנדידה של אותו מין, בזמן שגולש נוסף הזדהה כתושב האזור וכתב: "זה קורה כל הזמן בתקופה הזו". ועדיין, תמונות מלחיצות בלשון המעטה.