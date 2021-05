רשויות האכיפה בקולורדו התירו לפרסם כי 7 אנשים נעצרו בחשד להתעללות בילדים – כולם חלק מכת ביזארית שפעלה ברחבי ארה"ב במשך שנים. מעצרם של החשודים קרה בימים האחרונים, לאחר שרשויות האכיפה פשטו על הקרוואן של איימי קרלסון, מנהיגת הכת "Love Has Won" (האהבה ניצחה), ומצאו את שרידי גופתה בפנים.

גורמים המעורים בפרטי התקרית סיפרו שגופתה של קרלסון, המוכרת בקרב מאמיניה בתור "Mother God" (אם הבְּרִיָּה), הייתה במצב של רקבון מתקדם. על פי החשד, מנהיגת הכת מתה כבר לפני שבועות וחוקרים הצליחו לזהות אותה רק אחרי סדרת בדיקות מעבדה. כמו כן, קציני משטרה שהיו במקום סיפרו שבקרוואן נמצאו גם שני ילדים (2 ו-13).

Amy Carlson, 45, whose followers call her “Mother God,” was found dead in a mobile home in Casada Park https://t.co/2WS5oHCmuc