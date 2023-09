אישה אלמונית הפכה לבדיחה של הרשת אחרי שתועדה יורדת מטיסה בארה"ב ומקללת את הנוסעים. בסרטון – שהפך לוויראלי בטוויטר עם קרוב ל-30 מיליון צפיות – אפשר לראות את הגברת, באוברול אפור, מורידה את מזוודת הטרולי שלה מתא המטען ומתעמתת עם אדם אחר שנמצא מחוץ לפריים.

"תקרא לי שוב כלבה", היא אומרת. "לא עשיתי שום דבר לא בסדר". ברקע אפשר לשמוע מישהו אומר לגברת "שתקי", על כך היא משיבה: "אתה תשתוק. אתה תשתוק, אתה והכלבה שלך". כוכבת הסרטון אז מבחינה באדם שמצלם אותה ואומרת: "צלם אותי. אני מפורסמת באינסטגרם. בטלן מז**ן". חלק מהנוסעים במחלקה פרצו בצחוק בעקבות ההערה האחרונה שלה.

“I’m Instagram famous” woman arguing with plane passengers in viral video was identified as influencer Morgan Osman pic.twitter.com/qTakGnSc3F