האחים נולדו כתוצאה מנישואין בין בני דודים – ורשויות הרווחה התערבו

שלושה מבני משפחת וויטאקר נלקחו על ידי רשויות הרווחה – ואיש לא יודע מה עלה בגורלם. "‏אמרו שעוזרים להם, ושהם לא יכולים לגור כאן יותר", סיפרה אחותם בעצב. גורמים במחלקת השירותים החברתיים של וירג'יניה המערבית אישרו כי הם "מודעים למצב", אך סירבו למסור פרטים בשל צנעת הפרט

גיא רייט
גיא רייט
האחים וויטאקר
בתמונה: (מימין) ריי, לוריין וטימי | צילום: Soft Underbelly, YouTube
משפחת וויטאקר, שצאצאיה נולדו כתוצאה מחמישה דורות של נישואים בין בני דודים מדרגה ראשונה, חזרה לכותרות בארה"ב. לפי הדיווחים, שלושה מבני המשפחה נעלמו מביתם שבווירג'יניה המערבית, לאחר שנלקחו על ידי הרשויות. קרובי משפחה שדיברו עם אתר ה"דיילי מייל" סיפרו ששירותי הרווחה המחוזיים לקחו את ריי וויטאקר (72), אחותו לוריין (79) ובנה טימי (46) בחודש ספטמבר. אחיהם לארי (69) ואחותם בטי (73) נותרו מאחור, ללא כל הסבר או מידע על מה עלה בגורלם.

"‏אמרו שעוזרים להם, ושהם לא יכולים לגור כאן יותר", סיפרה בטי בעצב. "אני מתגעגעת אליהם מאוד – אני גידלתי אותם". לארי הוסיף כי לא קיבל שום עדכון מהרשויות ואמר: "אני רק יושב בבית ומחכה לטלפון. הם לא דיברו איתי ולא אומרים לי כלום. לא מספרים לנו איפה הם". גורמים במחלקת השירותים החברתיים של וירג'יניה המערבית אישרו כי הם "מודעים למצב", אך סירבו למסור פרטים בשל צנעת הפרט.

בני משפחת וויטאקר של ימינו נולדו כתוצאה מנישואין בין בני דודים מדרגה ראשונה, מה שצמצם את מאגר הגנים המשפחתי וגרם לשורה של מומים ומחלות תורשתיות. הם עלו לתודעה העולמית בשנת 2020, לאחר שהיוטיובר Soft Underbelly (מארק לייטה) פרסם סרטון שחשף את חייהם המבודדים ומצבם הקשה. הסרטון גרף עשרות מיליוני צפיות והפך את האחים לסמל של עוני כפרי אמריקאי ושל סקרנות חולנית מצד הצופים.

"זה היה אחד הראיונות המטרידים ביותר שעשיתי", אמר לייטה, שתיאר את חייהם כטרגדיה אנושית קשה. מאז, הפכה המשפחה למוקד עלייה לרגל בקרב סקרנים וצלמים שהגיעו לתעד את חייהם. לטענת לארי, החשיפה ברשתות החברתיות היא זו שהובילה להתערבות הרשויות. "אנשים עושים כסף על הגב שלנו, וזה לא מצא חן בעיני שירותי הרווחה", טען. "אמרו לנו לא לדבר עם אף אחד. הם עוקבים אחרינו".

