האחים נולדו כתוצאה מנישואין בין בני דודים – ורשויות הרווחה התערבו

משפחת וויטאקר, שצאצאיה נולדו כתוצאה מחמישה דורות של נישואים בין בני דודים מדרגה ראשונה, חזרה לכותרות בארה"ב. לפי הדיווחים, שלושה מבני המשפחה נעלמו מביתם שבווירג'יניה המערבית, לאחר שנלקחו על ידי הרשויות. קרובי משפחה שדיברו עם אתר ה"דיילי מייל" סיפרו ששירותי הרווחה המחוזיים לקחו את ריי וויטאקר (72), אחותו לוריין (79) ובנה טימי (46) בחודש ספטמבר. אחיהם לארי (69) ואחותם בטי (73) נותרו מאחור, ללא כל הסבר או מידע על מה עלה בגורלם.

"‏אמרו שעוזרים להם, ושהם לא יכולים לגור כאן יותר", סיפרה בטי בעצב. "אני מתגעגעת אליהם מאוד – אני גידלתי אותם". לארי הוסיף כי לא קיבל שום עדכון מהרשויות ואמר: "אני רק יושב בבית ומחכה לטלפון. הם לא דיברו איתי ולא אומרים לי כלום. לא מספרים לנו איפה הם". גורמים במחלקת השירותים החברתיים של וירג'יניה המערבית אישרו כי הם "מודעים למצב", אך סירבו למסור פרטים בשל צנעת הפרט.

The Whittaker family is the most isolated family in the United States. pic.twitter.com/UNof4mnikJ — History Photographed (@HistoryInPics) August 11, 2025

The Whittakers are three siblings, Lorraine, Timmy, and Ray, known as America's most inbred family. This began with twin brothers Henry and John Whittaker, whose children married each other, resulting in over a dozen offspring.



Mark Laita brought attention to the Whittakers with… pic.twitter.com/Fz0hb33DM7 — Fascinating (@fasc1nate) January 10, 2025

בני משפחת וויטאקר של ימינו נולדו כתוצאה מנישואין בין בני דודים מדרגה ראשונה, מה שצמצם את מאגר הגנים המשפחתי וגרם לשורה של מומים ומחלות תורשתיות. הם עלו לתודעה העולמית בשנת 2020, לאחר שהיוטיובר Soft Underbelly (מארק לייטה) פרסם סרטון שחשף את חייהם המבודדים ומצבם הקשה. הסרטון גרף עשרות מיליוני צפיות והפך את האחים לסמל של עוני כפרי אמריקאי ושל סקרנות חולנית מצד הצופים.