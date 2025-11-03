רוסיה: רופאים הוציאו מגופו של מטופל צינור מתכת באורך 25 סנטימטרים

רופאים בעיר נובוצ'בוקסארסק, רפובליקת צ'ובשיה, מערב רוסיה, הצילו את חייו של גבר מקומי לאחר שהוציאו מגופו צינור מתכת באורך עשרות סנטימטרים. לפי הודעת משרד הבריאות המקומי, האיש היה שיכור כשנפל לתוך בור וצינור בקוטר 2.5 סנטימטרים ננעץ באגן שלו.

למרות פציעתו הקשה, הגבר – שפרטי זהותו לא פורסמו – לא פנה מיד לעזרה רפואית והזעיק אמבולנס רק לאחר שלושה ימים, כשמצבו הידרדר באופן חמור. הוא הובהל לבית החולים העירוני, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח דחוף להצלת חייו.

"במהלך הניתוח הוצא מגופו של המטופל צינור מתכת באורך 25 סנטימטרים", נכתב בהודעת משרד הבריאות של רפובליקת צ’ובשיה. בדיקות נוספות גילו גם קרע בתריסריון של המטופל, פציעה הנחשבת קטלנית בכשליש מהמקרים. למרבה המזל, הקרע אותר בזמן ונסגר בהצלחה על ידי הצוות הכירורגי.