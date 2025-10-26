חנק, גרר וחשמל: הבילוי ב"בית הרפאים" הסתיים בצורה מפחידה במיוחד

צעירה הותקפה כשביקרה במתקן "רדוף רוחות" - איש צוות חנק אותה, גרר אותה בשיער וחישמל אותה בטייזר בזמן שהיא זועקת לעזרה. המקרה המזעזע התרחש באטרקציה של בית זוועות בביוגלו שבטורקיה, בסביבות השעה 23:30 בשבוע שעבר.

על פי דיווחים מקומיים, מליקה ג', בת ה-24, ביקרה בבית הרפאים עם שישה חברים לבלות ערב משותף. לפני שנכנסו לחדרים המפחידים, הקבוצה הודיעה במפורש לצוות כי אינה מעוניינת שיגעו בה פיזית, וקיבלה הבטחות שלא יתקיים מגע.

צילום: 27א'

עם זאת, זמן קצר לאחר מכן, עובד בשם ברן ט', בן 18, נכנס לחדרה של מליקה ותפס אותה בשיער ובגרונה ולאחר מכן גרר אותה לרצפה. בתיעוד שנתפס במצלמות ניתן לראות כי הצעיר תופס את מליקה בצווארה ומחשמל אותה.