חנק, גרר וחשמל: הבילוי ב"בית הרפאים" הסתיים בצורה מפחידה במיוחד
מליקה רק רצתה לבלות עם כמה מחבריה, אך הותקפה כשהגיעה למתקן "רדוף רוחות" בטורקיה. צעיר בן 18 הסתער על בת ה-24, החזיק בצווארה, גרר אותה מהשיער ואף חשמל אותה בטייזר. הוא נעצר וטען שהזהיר את הקבוצה שעלול להיות מגע
צעירה הותקפה כשביקרה במתקן "רדוף רוחות" - איש צוות חנק אותה, גרר אותה בשיער וחישמל אותה בטייזר בזמן שהיא זועקת לעזרה. המקרה המזעזע התרחש באטרקציה של בית זוועות בביוגלו שבטורקיה, בסביבות השעה 23:30 בשבוע שעבר.
על פי דיווחים מקומיים, מליקה ג', בת ה-24, ביקרה בבית הרפאים עם שישה חברים לבלות ערב משותף. לפני שנכנסו לחדרים המפחידים, הקבוצה הודיעה במפורש לצוות כי אינה מעוניינת שיגעו בה פיזית, וקיבלה הבטחות שלא יתקיים מגע.
עם זאת, זמן קצר לאחר מכן, עובד בשם ברן ט', בן 18, נכנס לחדרה של מליקה ותפס אותה בשיער ובגרונה ולאחר מכן גרר אותה לרצפה. בתיעוד שנתפס במצלמות ניתן לראות כי הצעיר תופס את מליקה בצווארה ומחשמל אותה.
לאחר האירוע, מליקה עזבה את המקום ופנתה לטיפול רפואי. היא הגישה תלונה לרשויות, ובה טענה כי הותקפה וחושמלה למרות שסירבה במפורש למגע פיזי. המשטרה המקומית עצרה את העובד שטען כי הזהיר את המבקרים מראש כי עלולה להיות אינטרקציה פיזית.