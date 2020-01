נגיף הקורונה ממשיך להכות גלים ברחבי המזרח הרחוק והפעם, מסתמן שהוא הוציא מצמד הורים את הצדדים הנוראיים ביותר באישיותם. עדי ראייה בשדה התעופה הבינלאומי לוקאו, אשר בנאנג'ינג (מזרח סין), תיעדו לאחרונה כיצד בני זוג נטשו את ילדיהם בטרמינל בגלל שאחד מהם הציג תסמינים של הווירוס הקטלני.

גורמים המעורים בפרטי התקרית מספרים כי הכל התחיל אחרי שהתפתח עימות בין ההורים ואנשי הצוות של הטיסה, אשר סירבו להעלות את אחד הילדים למטוס כי היה לו חום גבוה.

הורים נטשו את ילדיהם בטרמינל: למצולמים אין קשר לכתבה | צילום: רויטרס

לטענתם של אנשי הצוות מחברת Xiamen Airlines, לאחד הילדים נמדד חום גוף של 38 מעלות. על כן, הם סרבו להעלות אותו לטיסת הפנים לכיוון צ'נגשה, אשר במחוז הונאן (מרכז סין).

אחד האנשים שנכח בטרמינל בשעת התקרית סיפר שההורים ניסו להעלות את הילדים לטיסה בכל מקרה, אבל אנשי הצוות התעקשו ונאלצו להזעיק למקום משטרה. בשלב הזה, ההורים פשוט עלו על המטוס בעצמם והשאירו את הילדים מאחור.

Parents ‘abandon’ their two children at Chinese airport amid coronavirus outbreak https://t.co/SXpn4jfyJM pic.twitter.com/7ZoYT6dhDu