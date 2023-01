"מה אתם חושבים שזה יכול להיות?": תיעוד ביזארי מחופי ברזיל ובו עצם בלתי מזוהה מתחת לפני המים הפך לוויראלי בטוויטר. בסרטון, שנצפה כבר יותר מ-2.8 מיליון פעמים, אפשר לראות מעין גוף מאורך עם זרועות צרות במים הרדודים. חלקו התחתון צר ובעל גוון ירוק כהה, בזמן שחלקו העליון נראה כמו כדור – או ראש – בצבע זהוב.

הסרטון גרף מאז יותר מ-700 תגובות – חלקן מגולשים שהגדירו את העצם המסתורי בתור "חייזר מרקד". "אני חושב שזאת הכלאה בין חוצן ובת ים", כתב אחד הגולשים. גולש אחר השתעשע בתגובות והגיב: "מה שזה לא יהיה, במקומך לא הייתי נשאר שם כדי לגלות". בינתיים, אחרים העלו סברות קצת יותר רציונאליות.

What do you think this is???? pic.twitter.com/xc0Dm1QHCf