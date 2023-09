תינוקת בת 9 חודשים קיבלה את הכינוי "בייבי האלק" אחרי שנולדה עם מחלה נדירה שגרמה לגופה להתנפח לממדים עצומים. ארמני מילבי באה לעולם בשבוע ה-33 בעקבות ניתוח קיסרי, לאחר שרופאים הבחינו שהיא שוקלת הרבה יותר מהעובר הממוצע. בריאיון לכלי התקשורת בארה"ב, צ'לסי מילבי, אמה בת ה-33, סיפרה שבתה נולדה במשקל של יותר מ-5 ק"ג, עם זרועות עצומות ופלג גוף עליון מאסיבי.

"כשראיתי אותה בפעם הראשונה בכיתי בלי הפסקה. מעולם לא ראיתי דבר כזה", סיפרה צ'לסי. "למרות זאת, ממש לא אכפת לי מההופעה החיצונית שלה. אני אוהבת אותה בכל מקרה". ארמני אובחנה מאז עם לימפאנגיומה (Lymphangioma), מצבור של כלי לימפה מורחבים שבמרבית המקרים עשויים לגרום להתפתחות של ציסטה גדולה בצוואר או בבית השחי.

צ'לסי סיפרה שרופאים חששו שמשהו לא תקין בארמני כבר בשבוע ה-17 להיריון, אז הם הבחינו בהצטברות נוזלים באזור החזה שלה. "הייתי הרוסה כשהם סיפרו לי מה ראו בבדיקות", אמרה האם. "לא הבנתי איך זה קרה. לפני כן נולדו לי שתי בנות בריאות לחלוטין". לדבריה, מומחים הזהירו אותה ואת בעלה, בלייק, שהתינוקת עלולה להיוולד עם בעיות נשימה קשות, וסיכויי ההישרדות שלה נמוכים. אף על פי כן, היא ובעלה אפילו לא שקלו לבצע הפלה.

בלייק התייחס למצבה הרפואי של ארמני בסדרת סרטונים בחשבון הטיקטוק שלו שגרפו כבר עשרות מיליוני צפיות ולייקים ברשת החברתית. לאחרונה, בני המשפחה עדכנו שהם עזבו את ביתם במדינת קנטקי ועברו לסינסינטי, אוהיו, שם בתם מקבלת טיפול רפואי.

