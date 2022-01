אסון כבד בהוואי, שם גבר בן 75 מצא את מותו לאחר שנפל מנקודת תצפית בפארק לאומי לתוך לוע של הר געש פעיל.

הרשויות בהאווי אישרו כי הגבר, שזהותו לא הותרה עדיין לפרסום, נפל ביום ראשון האחרון מגובה של 30 מטרים לתוך הר הגעש קילוואה - אחד מהרי הגעש הפעילים ביותר בעולם.

לוחמי אש וריינג'רים של הפארק הלאומי חיפשו אחר האיש, לאחר שדווח על ידי משפחתו כנעדר בשעות המוקדמות של אותו יום. בסופו של דבר, גופתו אותרה למחרת בסביבות השעה 8 בבוקר בתוך הר הגעש והיא חולצה משם על ידי מסוק.

דוברת הפארק, ג'סיקה פראקיין, אמרה בהצהרה רשמית כי חקירה בנוגע לנסיבות מותו של האיש נפתחה על ידי שירותי הפארק הלאומי. לדבריה, המקום בו נמצא האיש הוא אזור שסגור למבקרים ושישנם מספר מחסומים ושלטים המזהירים מבקרים מלעבור את הנקודה ההיא. עוד אמרה כי המיקום הספציפי ממנו נראה כי האיש נפל, מפסגת ההר, נמצא כ-60 מטרים מעבר לסימני האזהרה הללו. "הוא ידע שהוא נמצא באזור סגור למבקרים", אמרה הדוברת בריאיון ל- West Hawaii Today.

מאז ההפתרצות הגעשית האחרונה בקילוואה שהתרחשה בספטמבר האחרון, מבקרים רבים הגיעו למקום כדי לקבל הצצה מהלבה. לדברי הרשויות, ההתפרצות גרמה ללא מעט סכנות משמעותיות באזור, כמו רמות גבוהות של גז רעיל, מפולות סלעים ושברי זכוכית וולקנית.