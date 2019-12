טרגדיה ביזארית קרתה בעיר ויניציה שבאוקראינה: אלכסנדרה, תינוקת בת תשעה חודשים בלבד, נהרגה לאחר שחתול טיפס עליה, התיישב על פניה וחנק אותה למוות.

אמה של התינוקת, סניצ'נה (22), הוציאה אותה בעגלה לחצר הגינה והשאירה אותה שם בזמן שעשתה מספר עבודות בית. כאשר היא יצאה לתינוקת לבדוק מה איתה, היא נחרדה לגלות את אחד החתולים שלה מנמנם על פניה.

סניצ'נה התקשרה מיד לכוחות ההצלה כשהבינה שאלכסנדרה נחנקה ואינה נושמת, אולם כאשר הפרמדיקים הגיעו התברר שלא נותר דבר לעשות כדי להציל את חייה.

Baby girl is killed by her cat after it fell asleep on the child's face in Ukraine https://t.co/JYX1tTkrzw pic.twitter.com/elmJr6bvUh