Indonesians made to dig graves as punishment for not wearing face masks https://t.co/KHgInjwAmy pic.twitter.com/tGDpsR6FDL — Harbinger Entity (@reverendentity) September 14, 2020

"מורדי מסיכות" באי ג'אווה, שבמזרח אינדונזיה, חוייבו לחפור קברים עבור המתים מהקורונה בבית קברות מקומי, כעונש על כך שהם מסרבים לעטות מסיכות.

מספר החולים רק ממשיך לעלות במחוז המדובר, כאשר מידי יום נוספים יותר מ-3,000 נדבקים באינדונזיה כולה, מה שמביא את המספר הכולל ליותר מ-218 אלף חולים ויותר מ-8,000 מתים מאז שהחלה המגפה במדינה. בג'אווה ישנם יותר מ-35 אלף חולים, אך ברשויות סבורים כי המספרים אמורים להיות גבוהים יותר בגלל המחסור בבדיקות שהם חווים.

העלייה העקבית בחולים ובמתים היא זו שגרמה למקבלי ההחלטות להקשיח את ההנחיות לאזרחים. במקביל לסגירת מקומות בילוי, מסעדות וקניונים, הוחלט כי כל מי שיפר את ההנחיות יקבל קנסות, או יצטרך לבצע עבודות שירות לפי החוק - ביניהן חפירת קברים.

As A Punishment For Not Wearing Face Masks, 8 Residents Get To Dig Graves For COVID-19 Victims In Indonesia https://t.co/VR6eSt54uU #heart #funny pic.twitter.com/mxCkSsw019 — Virtual Paparazzi (@Paparazzi4U) September 15, 2020

עובד שמועסק בשני בתי קברות בג'קארטה, סיפר כי מאז שהחלה המגפה יותר מ-2,600 קבורות התרחשו ב-8 חלקות שונות וכי הוא עובד מהשעה 07:00 בבוקר ועד כמעט חצות: "השכנים מפחדים שאני אגרום להם לחלות בקורונה", הוא אמר.

בינתיים שמונה בני אדם שכבר נתפסו מפרים את ההנחיות נדרשו ע"י כוחות הביטחון המקומיים לחפור קברים. מנהל המחוז סיפר: "יש כרגע רק שלושה עובדים שיכולים לחפור קברים, אז חשבתי שכבר עדיף לתת להם לעבוד. אני מקווה שזה ירתיע אנשים שלא להפר את ההנחיות".