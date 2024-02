"הייתי 92 ימים בחללית של חייזרים. בזמן של כדור הארץ זה יצא 18 דקות": אלכס קוליה, קצין לשעבר בצבא האמריקאי, מוכר היטב בקהילת ציידי העב"מים ברשת. לדבריו, בסוף שנות ה-80 הוא בילה כשלושה חודשים בחללית עם חוצנים ולמד על החברה שלהם – בזמן שהם בחנו אותו במקביל.

קוליה שירת כטייס מסוקים בצבא ארה"ב ולטענתו, הוא דיבר במהלך חייו עם שני חייזרים שגם לקחו אותו לחללית שלהם. המפגש איתם התרחש, לדבריו, כששיחק מחבואים עם חבריו לפלוגה בשדה תירס. הוא נרדם במהלך המשחק וכשהתעורר, מצא את עצמו במקום לא מוכר: חללית ברוחב של כ-1,200 ק"מ.

