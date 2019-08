אימה ברחובות וירג'יניה: מבצע מעצר קיבל תפנית ביזארית כאשר אדם שחשוד ברצח תועד בורח מכוחות המשטרה וחונק עובר אורח – והכל בשידור חי. שוטרים הוזעקו בשעות הבוקר לביתו של מת'יו ברנרד (19) בעיירה פיטסלבניה, אשר בדרום המדינה, בעקבות דיווחים משכניו על גופה של אישה ששרועה בחנייה שלו. כוחות המשטרה הגיעו לביתו ודרשו ממנו להיכנע. בתגובה, ברנרד יצא מביתו ערום והסתער על אחד השוטרים שריסס עליו גז פלפל. לאחר מכן, הוא התנפל על לויד גולדין, אב הבית של הכנסייה הבפטיסטית מול ביתו, וחנק אותו עד ששוטר התערב. ברנרד פתח במנוסה אך נעצר בסופו של דבר בסביבות השעה 12:00 בצהריים. WILD VIDEO: The suspect in a triple homicide in Pittsylvania County, 19-year-old Matthew Bernard can be seen here running towards reporters and choking a church caretaker. https://t.co/Qbdou0BlXD pic.twitter.com/ztLDm708vh — 8News WRIC Richmond (@8NEWS) August 27, 2019 גולדין התייחס לרגע המבעית שברנרד התנפל עליו בריאיון לכלי התקשורת המקומיים וסיפר כי הוא התפלל לאלוהים שיעזור לו. "מעולם לא שיערתי בדעתי שיקרה לי דבר כזה ומעולם לא ייחלתי שיקרה לי דבר כזה", הוא סיפר. "אני לא מסוג האנשים שיתערבו בדברים כאלה". שוטרים פשטו על ביתו מאוחר יותר וחוקרים ערכו חיפוש בנכס. במהלך סריקת הבית, נמצאו גופותיהם של אישה נוספת וילד. מאוחר יותר התברר כי הקורבנות בתקרית היו אמו, אחותו ואחיינו של ברנרד. JUST IN: Matthew Thomas Bernard, 18, has been arrested on three counts of first-degree murder. pic.twitter.com/cDhmvKr4GW — ABC 13 News - WSET (@ABC13News) August 27, 2019 חוקרים עדיין לא חשפו את המניע לרצח המשולש ונכון לעכשיו, המכון הפתולוגי עדיין לא מסר את סיבת המוות הרשמית. ברנרד עדיין נמצא במעצר ומואשם בשלושה סעיפים של רצח מדרגה ראשונה. מועד השימוע הבא שלו עדיין לא נקבע. {title}





