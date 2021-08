אבטיח מכיל כ-90% מים, צריכה שלו בתפריט היומי מהווה דרך נוספת לשמירה על משק הנוזלים בגוף, במיוחד בקיץ הישראלי החם. השילוב של כמות נוזלים גבוהה יחד עם סיבים תזונתיים שהוא מכיל, יכולה להעניק תחושה של מלאות ושובע .

אבטיח הוא פרי דל בקלוריות. 100 גרם פרי מכילים כ-30 קק"ל בלבד , ותכולת הסוכר שבו נחשבת לנמוכה. לצורך ההשוואה, ב-100 גרם תפוח עץ ירוק יש כ-55 קק"ל, וכמות הסוכר שבו גבוהה פי 2.5 מכמות הסוכר שבאבטיח. משמעות הדבר היא שניתן לאכול אבטיח בכמות גדולה יותר מפירות אחרים .

ליקופן

אבטיח מכיל ליקופן , פיגמנט בצבע אדום מבריק השייך למשפחת הקרטנואידים. הליקופן נחשב לאחד מנוגדי החמצון החזקים ביותר, שגופנו אינו מסוגל לייצר בעצמו. על כן, עלינו לצרוך אותו בדיאטה ע"י העשרת התפריט בפירות וירקות אדומים לדוגמא: עגבניות, גמבה, אשכולית אדומה ועוד. לליקופן השפעה אנטי דלקתית והשפעה נוגדת שגשוג תאים סרטניים. בנוסף, הוכיח סגולות ראויות לציון בשיפור של תפקוד מערכת החיסון והגנה מפני מחלות לב וכלי דם. עוד תופתעו לגלות כי באבטיח פי 1.5 יותר ליקופן בהשוואה לעגבנייה גדולה טרייה. פלח אבטיח (250 גרם) מכילה 11.3 מ"ג ליקופן (!), כמות נאה ולא מבוטלת.

ויטמין C

כידוע הוא נוגד חמצון רב עוצמה המגן על הגוף מפני דלקות ומנטרל נזקים שנגרמים על ידי רדיקלים חופשיים .ויטמין C בעל תפקיד חשוב ביצירת חלבון הקולגן בגוף החיוני לשמירה על בריאות העור ויצירת רקמות חיבור כמו: גידים ועצמות. בנוסף, מסייע הוויטמין לספיגה של ברזל במעיים. אז למרות שפירות הדר זכו לתהילה בהקשר של ויטמין C תופתעו לדעת שאבטיח מכילכמות נאה גם כן. פלח אבטיח (250 גרם) מכיל כ- 20 מ"ג ויטמין C , המהווה 22% מהדרישה היומית לגבר ו26% מהדרישה היומית לנשים.

ציטרולין

אבטיח מכיל כמויות גבוהות של חומצת האמינו ציטרולין. ואם אתם נוהגים לוותר על החלק הלבן באבטיח, חבל!. כדאי שתדעו ששם נמצאו כמויות גבוהות במיוחד של חומצת אמינו זאת. ציטרולין הופכת בגופנו לחומצת האמינו ארגינין וממנה לחנקן חמצני המוכר גם בשם (NO) המסייע בהרפיית כלי הדם ושמירה על לחץ דם תקין.

שילובי מזונות מומלצים עם הפרי האדום

על מנת להנות מסגולותיו הבריאותיות של האבטיח יש לשים לב גם למזונות הנצרכים יחד איתו באותה ארוחה.

ליקופן וויטמין A המצויים באבטיח הינם מסיסים בשומן ועל מנת להנות מספיגה מקסימלית שלהם

מומלץ לאכול את הפרי לצד מנת שומן לדוגמא: שקדים, אגוזים, זרעים או שמנים למיניהם .

כמו כן, שילוב של מנת שומן באותה ארוחה תסייע בהאטת קצת ספיגת הסוכר שבפרי.

וכמובן הנשנוש המוכר והידוע מול הבריזה- אבטיח בשל עם גבינה בולגרית מלוחה.

שילוב של מנת החלבון לצד הפרי עשויה גם היא לגרום להאטה של קצב ספיגת הסוכר.

בנוסף, תוספת גבינה מלוחה למנת הפרי הינה דרך להעשרת המנה בחלבון וסידן.

* הכותבת הינה דיאטנית קלינית