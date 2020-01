יש מאכלים שכולנו היינו רוצים לאכול מהם בלי הפסקה, מבלי שזה ישבש לנו את הגזרה או את הבריאות. אבל לצערנו, זה לרוב לא אפשרי. אבל יש כמה מאכלים יוצאים מן הכלל, שהם גם טעימים, גם מזינים וגם מכילים כמות מינימלית של קלוריות. כלומר, אנחנו באמת יכולים לאכול מהם בלי לחשוש וגם ליהנות על הדרך. הנה כמה מהם: >> לייק בפייסבוק כבר עשיתם? אוכמניות אוכמניות נמצאות במקום גבוה ברשימת הפירות שמכילים הכי הרבה נוגדי חמצון, אותם חומרים שנלחמים ברדיקלים החופשיים ויכולים למנוע מחלות. כמות גדולה של רדיקלים חופשיים בגוף יכולה להזיק לתאי הגוף ול-DNA, מה שעלול להוביל להתפתחות של גידולים סרטניים, אלצהיימר, הזדקנות מואצת, מחלות ניווניות ועוד. ואולי הדבר הכי טוב באוכמניות, הוא שהן לא רק טעימות ובריאות, הן גם בעלות ערך קלורי לא גבוה במיוחד – רק 85 קלוריות לכוס אוכמניות, שתהווה גם כ-14 אחוז מהכמות היומית המומלצת של סיבים תזונתיים. אפשר להוסיף ליוגורט בבוקר או לנשנש בין ארוחות | צילום: Brian A Jackson, Shutterstock מלפפונים כמו הרבה ירקות ופירות שמככבים פה ברשימה – מלפפון מכיל אחוזים גבוהים של מים, מה שהופך אותו אוטומטית לירק מעולה למי ששומר על המשקל. במלפפון יש כ-16 קלוריות בלבד ומרבית ערכו תזונתי נמצא בזרעים שלו ובקליפה שלו – אז כדאי לא לקלף אותה. במלפפון יש סיבים תזונתיים ובטא-קרוטן, נוגד חמצון שבעזרתו הגוף שלנו מייצר ויטמין A, החיוני לתפקודן של מערכות שונות בגוף. כל זה הופך את המלפפון לירק מושלם למי ששומר על המשקל, שיכול להיות גם בתוך סלט וגם כנשנוש קל ובריא בין ארוחות. להשאיר את הקליפה | צילום: AN NGUYEN, Shutterstock אשכולית אדומה מחקרים מראים שאשכולית אדומה היא פרי שיכול לעזור בירידה במשקל. הסיבה לכך היא שאשכולית אדומה מכילה המון סיבים תזונתיים, השומרים על תחושת שובע לאורך זמן ותורמים לאיזון רמת הסוכר בדם. חצי אשכולית מכילה כ-50 קלוריות. באשכולית אדומה יש לא מעט ויטמין C שתורם לחיזוק המערכת החיסונית ומונע מחלות. עם זאת, חשוב לציין שאם אתם נוטלים תרופות, אשכולית אדומה עלולה להשפיע על ספיגת התרופות בגוף. עשירה בערכים תזונתיים | צילום: Africa Studio, shutterstock עוד ב-mako בריאות:

>> מושלם: נמצא עוד יתרון בריאותי מפתיע לקפה עגבניות מה שנחמד בעגבניות, זה שהן סופר ורסטיליות ומככבות במאכלים קיציים וחורפיים כאחד. הן גם בעלות ערך תזונתי גבוה; הן מכילות ליקופן, קרוטנואיד שמעניק לעגבנייה את צבעה האדום ועוזר להילחם במחלות כרוניות. בנוסף לכך, יש בה המון ויטמינים, מסוג A, C ו-B2, וגם חומצה פולית, אשלגן והמון סיבים תזונתיים. וכל הטוב הזה מכיל רק כ-25 קלוריות לעגבנייה בגודל בינוני. עשירות בנוגדי חמצון | צילום: goffkein.pro, ShutterStock כרובית אנחנו לא יודעים מה אתכם, אבל זה ממש מרגש אותנו שכרובית נמצאת ברשימה הזאת. מדובר בירק שאפשר להשתמש בו במטבח בהמון דרכים שונות ויש בו רק כ-25 קלוריות במנה. כרובית גם בעלת ערך תזונתי גבוה, היא מכילה נוגדי חמצון ופיטוכימיקלים, התורמים למניעת מחלות כרוניות. היא גם מקור מעולה לחומצה פולית, סיבים תזונתיים, ויטמין C וויטמין K. יכולה לככב במגוון של מנות | צילום: Peredniankina, ShutterStock תפוזים עשיר בוויטמין C ובסיבים תזונתיים ומכיל כ-80 קלוריות בלבד (לתפוז בגודל בינוני). אין ספק שתפוז הוא נשנוש מעולה למי ששומר על המשקל. רק זכרו שמיץ תפוזים פחות טוב, משום שבהכנת המיץ אנחנו מאבדים את הסיבים התזונתיים של הפרי, שתורמים לתחושת שובע לאורך זמן ולוויסות רמת הסוכר בדם. תותים ידעתם שיש בתותים יותר ויטמין C מבתפוז? בנוסף לכך הם גם עשירים בפוליפנולים (נוגדי חמצון), סיבים תזונתיים ואשלגן. הם לא מכילים שומן, נתרן או כולסטרול, מה שהופך אותם למושלמים לבריאות הלב. בכוס תותים יש כ-50 קלוריות. זה לגמרי הולך להיות הקינוח הקבוע שלנו בחורף הקרוב. ברוקולי או שאוהבים ברוקולי, או ששונאים אותו. אבל מי שאוהב אותו – מרוויח המון. ברוקולי מכיל סולפוראפן, חומר שנחשב נוגד סרטן. הוא גם מכיל המון ויטמינים, כמו A, E, C ו-K, סיבים תזונתיים ויש בו רק כ-30 קלוריות במנה. עדיף לצרוך אותו מאודה, כדי ליהנות מכמה שיותר מהערכים התזונתיים שלו. {title}





