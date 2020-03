לרדת במשקל, כפי שיודע כל מי שניסה אי פעם לעשות דיאטה בחייו, זה "די" קשה. מעבר למאבק התמידי נגד מאזן הקלוריות, לפעמים התוצאות לא ניכרות בשטח וזה רק מתסכל. בין שמדובר בכרס שלא ממש יורדת, בבגדים שעדיין לא עולים על המותן או במחמאות מהסביבה שפשוט לא מגיעות, תהליך הירידה במשקל יכול לפעמים להרגיש תקוע. אלה בדיוק הרגעים שבהם כדאי להזכיר לעצמכם שמראית עין יכולה להטעות, ובפועל מתחת לאף שלכם מתרחשים לא מעט תהליכים בגוף שאתם לא מודעים אליהם - אבל הם בהחלט קורים. הנה, למשל, דברים שמתחילים לזוז לאחר שמורידים רק כ-2.5 קילו בלבד, על פי התזונאי מייק רוסל לאתר התזונה "Eat This, Not That".

תאי השומן מצטמקים

הורדה במשקל היא תוצאה של צריכת פחות קלוריות מכפי שהגוף מוציא. איך הוא משלים את החסר? באמצעות השומן בגוף: כשהגוף מתחיל לשאוב אנרגיה מתאי השומן כדי להשלים את האנרגיה שהוא לא מקבל ממזון, הם מתחילים להצטמק. זאת לעומת התופעה ההפוכה שבה אם עולים במשקל, תאי השומן גדלים.

רמות הסוכר בדם מתאזנות

אכילה פחותה ורמות גדולות של מאמץ גופני מובילות לרגישות מוגברת לאינסולין, המאפשרת לגוף לשלוט ולייצב טוב יותר את רמות הסוכר בגוף. לטווח הארוך זה כמובן יכול לסייע בהפחתה של של התיאבון ובמניעת התקפי זלילה. לחץ דם. הולך ויורד | צילום: 123RF

תחושת הרעב עולה

בטווח הקצר, לעומת זאת, ייתכן שתרגישו רעבים יותר. כשמפחיתים את הקלוריות כדי להוריד במשקל, הגוף משחרר כמויות גדולות יותר של הורמון הנקרא גרלין, שתפקידו לאותת למוח שאתם רעבים וזקוקים לאוכל.

הדלקות פוחתות

משקל עודף יכול להוביל לעיתים לדלקות מוגברות בגוף ולמצבים כרוניים כמו מחלות לב, סוכרת וסרטן. מחקר שפורסם ב- Nutrition Researchמצא כי הורדה של כ-2.7 קילו ממשקל הגוף מסוגלת להפחית דלקות באמצעות בלימה של הפקת חלבונים מעודדי דלקות בגוף, ואף מובילה לשיפור תפקודה של מערכת החיסון.

קצב חילוף החומרים משתנה

המטבוליזם בגוף שמניע את שריפת הקלוריות יכול לפעול בקצב אטי יותר מאחר שהגוף זקוק לפחות קלוריות במהלך היום כדי לפעול. עם זאת, השינוי הזה יכול להיות יחסי: ״חילוף החומרים של אדם ששוקל 90 קילו ומוריד 2.5 קילו יושפע פחות מאשר אצל אדם ששוקל 52 קילו ומוריד את אותה הכמות״, מסביר רוסל, ״משום שלקיצוניות שבה חותכים את כמות הקלוריות ומגבירים את הפעילות הגופנית יש השפעה גדולה יותר. לשינויים הדרגתיים ואיטיים יותר יש פחות השפעה על המטבוליזם״.

המפרקים פחות כואבים

זה הגיוני: ככל שאתם שוקלים יותר, כך מופעל יותר לחץ על העצמות והמפרקים שלכם כאשר אתם זזים. לאורך זמן, הלחץ המוגבר עלול להוביל לנזק ולדלקת מפרקים ניוונית. הורדה של 2.5 קילו מהמשקל העודף יכולה בהחלט להקל על הלחץ שמופעל על העצמות. מצברוח. הולך ועולה | צילום: Shutterstock/puhhha

תאי השומן הרע פוחתים

לפי מחקר שפורסם ב- Cell Metabolism, אפילו השלה של מספר קילוגרמים מועט מספיקה כדי להפחית מצבורי שומן שנצמדים לכבד ולבטן. מדובר בשכבות של שומן רע שעלולות להוביל לשחרור מולקולות הקשורות למצבי בריאות מסוכנים כמו מחלות לב, עורקים וסוכרת.

הלב נהיה בריא יותר

הורדה במשקל מגבירה את כמויות כולסטרול ה-HDL – הכולסטרול הטוב – ומנגד מפחיתה את כמות הטריגליצרידים, תרכובות שומניות הקשורות למחלות לב. מחקר שפורסם במגזין American Heart Association מצא כי נשים כבדות משקל שהורידו ממשקלן באופן קבוע במשך תקופה של שנתיים הורידו גם את רמת הכולסטרול הכללי שלהן, בלי קשר לכמות הקילוגרמים שהשילו.

יעילות הגוף גוברת

כשמתחילים להתעמל כחלק מהדיאטה, הגוף צריך לעבוד קשה יותר כדי להדביק את הקצב. ברגע שהוא מצליח, הוא צריך פחות מאמץ וקלוריות כדי לשמר את אותה רמת פעילות. השרירים יתחילו להיות יותר יעילים, מה שאומר שתשרפו פחות קלוריות ככל שתרוצו יותר, גם אם מדובר באותם המרחקים.

השינה משתפרת

מחקר מאוניברסיטת פנסילבניה מצא כי אפילו ירידה קטנה במשקל מסוגלת לשפר את איכות שנת הלילה, ועל ידי כך גם את רמות האנרגיה ומצב הרוח ביום שלמחרת. מחר תהיה לך אנרגיה | צילום: kateafter | Shutterstock.com

הגוף מאבד נוזלים

"כשחותכים משמעותית את כמות הפחמימות", אומר רוסל, "חלק מהמשקל שמאבדים יהיה בעצם משקל המים בגוף, שכן הגוף מאחסן פחמימות בשרירים יחד עם מים. כשמאגר הפחמימות מתדלדל ולא מוחלף, המים שמאוחסנים יחד איתן נעלמים אף הם". זאת לעומת דיאטות מאוזנות יותר בהן מאבדים יותר שומן.

לחץ הדם יורד

כאשר אתם סוחבים עמכם קילוגרמים עודפים, הלב צריך לעבוד קשה יותר כדי לפמפם דם לכל התאים, וזה אומר לחץ דם גבוה יותר. הורדה במשקל מסוגלת להפחית גם את לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי בקרב אנשים בעלי משקל עודף שסובלים מסכרת סוג 2, לפי מחקר שפורסם ב- Diabetes Care.



מצב הרוח משתפר

למרות שמדובר ב-2.5 קילו בלבד, ייתכן שזה מספיק כדי להפוך אתכם למאושרים יותר: מחקר שפורסם באתר sciencedirect מצא כי אנשים בדיאטה חשו שיפור בביטחון העצמי שלהם כאשר השילו קילוגרמים בודדים ממשקלם, ולפעמים אפילו בלי שהשילו אף קילוגרם.