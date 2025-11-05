דל בקלוריות ושומר על לחץ הדם: כל הסיבות לאכול שומר

השומר הוא ירק ים-תיכוני ריחני ממשפחת הסלרי, בעל טעם עדין המזכיר אניס או ליקריץ. כמעט כל חלקיו ראויים למאכל: הבצלית, החלק הלבן התחתון הנאכל טרי, מבושל או צלוי; העלים הירוקים המשמשים לקישוט ולהוספת ניחוח עדין לסלטים, דגים ותבשילים; והזרעים המשמשים כתבלין נפוץ בעולם, בייחוד בתערובות הודיות, איטלקיות וים-תיכוניות.

עונת השומר העיקרית נמשכת מהסתיו ועד לתחילת האביב (אוקטובר-מרץ). בחורף הוא טרי, פריך ומלא טעם. כן, וגם המון ערכים תזונתיים חשובים.

טוב לדיאטה: ב-100 גרם של שומר טרי יש כ-31 קלוריות בלבד, מה שהופך אותו לירק דל קלוריות המתאים לתפריטי הרזיה. חשוב לציין כי זרעי השומר מכילים פי עשרה יותר קלוריות (כ־345 קק"ל ל־100 גרם), אך הם גם משמשים כמקור מצוין לחלבון, סידן וברזל, ולכן נחשבים לתוספת מזינה בכמות מתונה.

משפר עיכול ושובע: הוא מכיל כ- גרם פחמימות וכ-3 גרם סיבים תזונתיים התורמים לשיפור תהליכי העיכול ולתחושת שובע ממושכת.

תורם לאיזון לחץ הדם: השומר עשיר באשלגן בכמות של-415 מ"ג, מינרל חיוני המסייע באיזון נוזלים בגוף ובשמירה על לחץ דם תקין.

שומר על מערכת החיסון: השומר מספק כ־12 מ"ג ויטמין C, נוגד חמצון טבעי השומר על מערכת החיסון שלנו. י

מכיל המון נוגדי חמצון המיטיבים עם הבריאות הכללית: השומר מכיל מגוון נוגדי חמצון טבעיים, ובהם פוליפנולים וקרוטנואידים, בעלי פעילות אנטי -דלקתית התורמת להפחתת נפיחות ולעידוד תהליכי עיכול תקינים. זרעי השומר מרוכזים אף יותר בערכים אלה, אך כאמור – ערכם הקלורי גבוה יותר.

המון טעם ובריאות | צילום: ג'רמי יפה

שומר על העצם: יש בו גם כ־50 מק"ג ויטמין K החשוב לקרישת דם תקינה ולשמירה על בריאות העצמות.

השפעת הבישול על הערכים התזונתיים

בישול השומר אומנם גורם לאובדן חלקי של ויטמין C הרגיש לחום, אך הוא משפר את ספיגת חלק מהמינרלים ומרכך את הסיבים, מה שמקל על העיכול.

בממוצע: שומר טרי (100 גרם) - כ-31 קק"ל, 3 גרם סיבים, 12 מ"ג ויטמין C. שומר מבושל (100 גרם) - כ-25 קק"ל, 2.5 גרם סיבים, כ-5 מ"ג ויטמין C

עם זאת, גם לאחר הבישול נשמרת תרומתו התזונתית המשמעותית, בייחוד סיבים, אשלגן וויטמין K.

שורה תחתונה: השומר הוא ירק ריחני, טעים ומזין, דל בקלוריות, עשיר בסיבים, במינרלים ובוויטמינים. הוא מוסיף רעננות למנות חורפיות וקלילות לסלטים קיציים, ומומלץ לשלבו בתפריט היומי. שומר אחד ביום מוסיף צבע, טעם ובריאות, בקלוריות מעטות ובתרומה תזונתית רבה.