שמן זית או אבוקדו: מה בריא יותר ללב?

מחלות לב הן אחת הסיבות המרכזיות לתמותה בעולם המערבי. בין הגורמים למחלות לב ניתן למנות כולסטרול גבוה - ובעיקר כולסטרול LDL שעלול לשקוע בעורקים בנוכחות רדיקלים חופשיים, לצד לחץ דם גבוה, סוכרת, השמנה ודלקתיות כרונית בגוף.

תזונה נכונה יכולה לסייע רבות במניעה של מחלות לב, בעיקר באמצעות מזונות שמורידים כולסטרול, מאזנים את לחץ הדם ותורמים נוגדי חמצון ונוגדי דלקת. לצורך מטרה זו, איזה שמן יותר כדאי לצרוך: שמן זית או שמן אבוקדו?

שמן זית: הוותיק והאהוב

שמן זית נחשב לאחד המרכיבים הבריאים ביותר בתזונה הים-תיכונית ויתרונותיו נחקרו לעומק. הוא עשיר בחומצות שומן חד בלתי רוויות, בעיקר חומצה אולאית, וכן בפוליפנולים – נוגדי חמצון רבי-עוצמה העוזרים לנטרל רדיקלים חופשיים ולהפחית דלקתיות. מחקרים רבים הראו כי צריכה קבועה של שמן זית כתית מעולה מסייעת בהפחתת כולסטרול LDL, באיזון לחץ הדם ובהורדת מדדי דלקת. שמן זית מתאים גם לבישול וגם לטיגון קצר, כאשר ההמלצה היא לבחור בשמן כתית מעולה בכבישה קרה ולוודא שהוא נושא את תו האיכות של ענף הזית במועצת הצמחים.

שמן אבוקדו: שימושי להפתיע

שמן האבוקדו אמנם פחות נחקר ונמצא בשימוש פחות נפוץ, אך גם הוא מציע יתרונות בריאותיים דומים. תכולת חומצות השומן החד בלתי רוויות שבו מסייעת להפחתת הכולסטרול בדם, והוא מכיל טוקופרולים ופיטוסטרולים בעלי פעילות נוגדת חמצון ודלקת. יתרונו הבולט הוא בנקודת העשן הגבוהה שלו, שמאפשרת שימוש בטיגון ובבישול בחום גבוה יותר לעומת שמן הזית, מבלי לגרום ליצירת רדיקלים חופשיים מזיקים. בנוסף, טעמו הנייטרלי מאפשר שילוב קל במגוון מאכלים.

באיזה שמן כדאי לבחור?

שני השמנים תורמים לבריאות הלב וכל אחד מהם יכול להשתלב בתזונה בריאה.עם שניהם אפשר לבשל ולהגיע לטמפרטורה גבוהה מבלי שיווצרו רדיקלים חופשיים. שמן זית נשען על רקע מחקרי נרחב מאוד, בעוד ששמן האבוקדו מציע יתרונות קולינריים כמו עמידות גבוהה בחום וטעם עדין. הבחירה ביניהם יכולה להיעשות בהתאם להעדפות האישיות ולצרכי המטבח: מי שמעדיף טעם נייטרלי יוכל להשתמש בשמן אבוקדו, בעוד הבחירה הזמינה יותר בטוב המטבחים היא שמן זית.

חשוב לציין כי צריכת שמן בריא בלבד לא מספיקה: היתרונות ללב הם בצריכת שומנים בריאים במסגרת תזונה בריאה, המכילה דגנים מלאים, ירקות, פירות ומזונות לא אולטרה מעובדים, לצד שתיית מים.