הונאת רשת היא דרך יחסית קלה המאפשרת לגזול מהציבור כסף ללא כל תמורה. בתקופה האחרונה אנחנו עדים לכמה ניסיונות אנונימיים שכאלה, המפרסמים מודעות עם המלצה לרכישת תוספים שונים, לרוב בטענה כי הם מספקים לרוכשים תועלות רפואיות שונות. כדי לשכנע את המתלבטים, הם לרוב אף עושים שימוש בשמם, בדמותם ואפילו בקולם של רופאים ומומחים שונים מתחום הרפואה, כלל ללא ידיעתם. וכל זה באמצעות פלאי הטכנולוגיה.

אם באחרונה נתקלתם בסרטונים שמציעים לכם לרכוש מוצר לא מוכר שתורם להרזיה מהירה של 5 ק"ג בשבוע, כדאי שתיזהרו. אם לא די בכך שככל הנראה מדובר בהונאה, אותם נוכלים שפרסמו את הסרטונים, החליטו לעשות שימוש בשמו, בדמותו ובקולו של פרופ' איתמר רז, לשעבר יו״ר המועצה הלאומית לסוכרת, יו"ר המועצה האקדמית למניעת השמנה וסוכרת בקרב ילדים ומשפחות ומומחה בעל שם עולמי, והם מציגים "ראיונות" שנערכו עמו לכאורה. בסרטונים, שככל הנראה נערכו באמצעות בינה מלאכותית, נראית גם העיתונאית דנה וייס כשהיא לכאורה מדברת על ה"תגלית" המרעישה ומציגה את המוצר המפוקפק, שככל הנראה כלל אינו קיים.

"נרשמתי וחויבתי מיד ב-700 שקלים"

איתן, 56, ממרכז הארץ, מספר כיצד נפל בפח: "הייתי בטיקטוק ופתאום נתקלתי בסרטון של דנה וייס שהציגה איזה מוצר להרזיה. היא מיד העבירה לראיון שנעשה, כביכול ע"י הילה קורח עם פרופ' איתמר רז. שניהם רופאים והכל נשמע ונראה מאוד אמין. בסיום הריאיון עלה קישור לרכישת כדורי הרזיה. נרשמתי וחויבתי מיד ב-700 שקלים".

הקישורים שבפוסטים מפנים לאתר מזויף, שאוסף מידע אישי ופרטי תשלום מגולשים. אופן מהירות גביית התשלום, עוררה באיתן ספק, והוא החליט ליצור קשר עם פרופ' רז כדי להבין אם האחרון אכן המליץ לרכוש את המוצר. "נכנסתי לאינטרנט ומצאתי את הטלפון שלו. במשרד שלו היו מאוד אדיבים, אך הם מיד בישרו לי שנפלתי בפח. פניתי לחברת האשראי ולשמחתי קיבלתי החזר. זה פשוט לא ייאמן - הסרטון נראה כל כך אמיתי. ה-AI (הבינה המלאכותית) מביאה איתה דברים טובים, אבל גם דברים רעים וחשוב שאנשים יכירו את זה".

"אני רואה סרטון, ואז יש לינק לרכישת המוצר, הכל באנגלית, אבל אני רוצה את המוצר ואני רואה שהמבצע לזמן מוגבל, אז אני משלמת בדולרים", מספרת ד', גם היא התפתתה לרכוש את המוצר. "מילאתי פרטים, כרטיס אשראי וראיתי שמיד חויבתי ב-300 דולר. אגב, אין טלפון או מייל כדי ליצור קשר עם האתר".

כאמור, זו אינה הפעם האחרונה שבה מודעות שמתפרסמות ברשת עושות שימוש בקולם ובדמותם של מפורסמים. לא מזמן הזהירו משרד הבריאות ומערך הסייבר את הציבור מפני קמפיין הונאה הרץ ברשת, אשר משתמש בתמונות אמיתיות ובשמם של רופאים מוכרים, כמו ד"ר חן קוגל, וכן בסמלים של משרד הבריאות.

"נזק גדול לציבור"

"מה שהם עושים לי זה נזק גדול, בעיקר לציבור", אומר פרופ' רז בתגובה. "לכאורה בשמי מציעים כל מני תוספי מזון ובגלל שאני מוכר בארץ בתחום הסוכרת, במרפאתי מתקבלות פניות רבות של אנשים ששוקלים לרכוש את 'תרופת הפלא' הזאת, לצערי חלקם כבר רכשו אותה ולאחר שלא קיבלו דבר הם פנו אלינו.

"חשוב לציין שלא רק שעושים שימוש פסול בשמי המקצועי, אלא שחלק מהאנשים אף מפסיקים את השימוש התרופתי שלהם בגלל הבטחות שווא לרזות או להירפא מסוכרת. הם חושבים שזה מוצר שאני המצאתי, משהו טבעי שלכאורה עדיף על תרופות או זריקות. בפועל, זה עלול להיות מסוכן עבורם, בייחוד לחולי סוכרת. אם אנשים סתם מפסיקים טיפול בזריקות לירידה במשקל לא צפוי להם נזק גדול, אבל לחולי סוכרת זה כבר עלול להיות מסוכן מאוד. בין היתר, הם עלולים לסבול מעליות חדות בסוכר הדם, זה ממש עלול לסכן חיים".

הוא מספר כי בעקבות ההונאה, לפני כשבועיים פנו נציגי מרפאתו מרפאתו למשטרת ישראל וגם למשרד הבריאות. "במשרד הבריאות היו מאוד אדיבים אלינו, אבל הם ענו שלצערם מדובר בתופעה מוכרת ובתרמיות רשת שמטרתן לאסוף פרטים. הם הסבירו לנו שלעיתים נעשה שימוש בבינה מלאכותית ובאנשי רפואה בכירים, ושלעיתים גם לא מהססים לפנות לציבור לכאורה בשם גופי תקשורת או גופים ממשלתיים. במשטרה לקחו פרטים, אבל עד כה אף אחד לא חזר אלינו".

מדוברות המשטרה נמסר בתגובה: "התיק נבחן מחדש על ידי גורמי החקירה הרלוונטיים, ונוצר קשר עם המתלונן לצורך איסוף חומרי חקירה, במטרה להעמיק את הבדיקה".

משרד הבריאות ומערך הסייבר הלאומי מזהירים את הציבור מקמפיין הונאה הפועל ברשתות החברתיות, המפיץ מידע שגוי על מוצרים כגון תוספי תזונה לטיפול בסוכרת או בעיות רפואיות אחרות. במסגרת הקמפיין מופצים פוסטים מקודמים, לכאורה מפי רופאים בכירים במשרד הבריאות, שממליצים על המוצר – מדובר באתרי "פישינג" שאינם מוכרים מוצרים.

"הפוסטים מופצים דרך פרופילים מזויפים ומשתמשים בתמונות אמיתיות של רופאים, בלוגו של משרד הבריאות, האגודה הישראלית לסוכרת, ואף בלוגו של חברות חדשות – מה שמקנה מראית עין של אמינות. פוסטים אלו לעיתים אף מופצים עם סרטונים שהופקו בבינה מלאכותית . הקישורים שבפוסטים מפנים לאתר מזויף שאוסף מידע אישי ופרטי תשלום מגולשים. לאחר פנייה של משרד הבריאות, מערך הסייבר הלאומי פעל להסרת חלק מהפרסומים, אך ייתכנו אתרים נוספים מתחזים.

"משרד הבריאות מדגיש כי הונאה זו עלולה לגרום לפגיעה בבריאות הציבור ולהטעייתו, וכי ההמלצות אינן של רופאי משרד הבריאות. הציבור נקרא לבדוק את המידע ואת המקור של אתרים שמציעים פתרונות רפואיים וכן לדווח בכל חשד למוקד משרד הבריאות או למוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי. המשרד שב ומזכיר כי יש לקבל המלצות רפואיים מהרופא המטפל או מגורמים מוסמכים בלבד".

כך תזהו ותגנו על עצמכם מאתרי פישינג ברשת: