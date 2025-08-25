אתמול (שני) אושפז בטיפול נמרץ ילדים ספרא ילד שחלה במלריה. פרופ' אייל לשם, מומחה למחלות זיהומיות ומנהל המכון לרפואת מטיילים ומחלות טרופיות בשיבא, מספר בשיחה עם mako בריאות כי מדובר בילד כבן 12, שטייל עם משפחתו בטנזניה וזנזיבר. לדבריו, בניגוד להמלצות, הילד לא טופל בכדורים המיועדים למניעת המחלה וניתנים למטיילים באזור.

"עם חזרתו, הילד החל לפתח מחלה המלווה בחום גבוה, שנמשכה מספר ימים", מציין הפרופ'. "הוא הגיע אלינו למיון בשיבא, שם רופא שבדק אותו חשד כי מדובר במלריה. לאחר התייעצות עם פרופ' מיכל שטיין, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים, נערכה אבחנה מעבדתית שאיששה את החשד, והחל טיפול בכדורים נגד מלריה קשה".

פרופ' לשם מציין כי טיפול זה זמין רק בבתי חולים, ולכן במקרה שחוזרים מטיול ביעד טרופי ומפתחים מחלת חום, חשוב לא להתמהמה ולהגיע מיד למיון. הוא מדגיש כי "החולה עלול להידרדר בתוך שעות, ולפתח תופעות מסכנות חיים כגון כשל כלייתי, אי-ספיקה נשימתית ואיבוד הכרה".

צילום: אדי גרלד

מחלה קטלנית שהורגת חצי מיליון אנשים בשנה

הוא מוסיף כי מלריה היא מחלה המועברת בידי יתושות הנגועות בה, והיא נפוצה בעיקר באזור אפריקה. "המחלה הורגת יותר מחצי מיליון אנשים מדי שנה. 95% ממקרי התחלואה הם באפריקה, והקהל שנפגע באופן החמור ביותר הם ילדים קטנים ומטיילים, כיוון שבניגוד למקומיים באזורים הללו מערכת החיסון שלהם אינה 'מכירה' את המחלה".

המסר שלו ברור: "אם אתם מתכננים טיול לאזורים טרופיים, חשוב שתיגשו למרפאת המטיילים באזורכם כדי להתכונן לנסיעה ולקבל הנחיות מפורטות אודות טיפולים המונעים מחלות מסוכנות. כמו כן, יש להצטייד בתכשירים נגד יתושים. אם חזרתם מטיול לאזורים בעלי פוטנציאל הדבקה כמו אפריקה, אסיה ודרום אמריקה, ופיתחתם מחלת חום – גשו מיד למיון".