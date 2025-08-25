הבוקר דווח על ילד שחזר מטיול ספארי בטנזניה וזנזיבר, שם נדבק במחלת המלריה המועברת בידי יתושות. בניגוד להמלצות, הוא לא טופל בכדורים המיועדים למניעת המחלה. משיבא נמסר כי הוא מאושפז כעת במחלקה לטיפול נמרץ ומצבו יציב.

בעקבות הדיווח, הורים שחזרו מטיול באזור עם הילדים מביעים חשש. נעמה (השמות בכתבה בדויים), אמא לילד בן 13 שחזר מטנזניה, אומרת: "אני לא לוקחת סיכון וניגשת עם הילד מיד לבדיקות דם. לצערי, לא נתתי לו את הכדורים. לא חשבתי שבאמת יש סיכוי גדול להידבק. שמעתי שיש לכדורים האלה המון תופעות לוואי לא נעימות והחלטתי לוותר על זה, עכשיו אני כבר לא בטוחה שפעלתי נכון".

גם רונה, אמא לילדה בת 12, חוששת: "כשקראתי את הידיעה דפק לי הלב, מיד בדקתי בצ'אט GPT אם זה מידבק". בניגוד לנעמה, היא דווקא כן נתנה לבתה את הכדורים המומלצים למניעה. "למרות שהיא נטלה אותם, אני עדיין חוששת, אני לא מכירה את המחלה ולא הבנתי אם זה משהו שעובר מילד לילד ואני גם לא יודעת עד כמה הכדור הזה באמת מונע הדבקה".

"אין צורך לגשת לרופא אם הילד מרגיש טוב"

פרופ' אייל לשם, מומחה למחלות זיהומיות ומנהל המכון לרפואת מטיילים ומחלות טרופיות בשיבא, עושה סדר בנושא: "באופן כללי, אין צורך לגשת לרופא אם הילד מרגיש טוב ואין תסמינים. לעומת זאת, במקרה שילד שחזר מאזורים בעלי פוטנציאל הדבקה כמו אפריקה, אסיה ודרום אמריקה, ופיתח מחלת חום, שינוי במצב ההכרה או קוצר נשימה – יש לפנות מיד לרופא כדי לקבל הפניה מיידית למיון. בד"כ אם נדבקים, התסמינים מופיעים בתוך חודש-חודשיים מההדבקה".

הוא מדגיש כי הנחיה זו נכונה הן לילד שנטל כדורים לפני הנסיעה והן לילד שלא. עם זאת, הוא מציין כי "למי שנטל כדורים למניעה יש סיכוי נמוך באופן משמעותי להידבק במחלה לעומת מי שלא נטל. אגב, כדורי מניעה למלריה ידועים במוניטין הרע שלהם בהקשר תופעות הלוואי הכרוכות בשימוש בהם, אולם אין צורך לחשוש מנטילתם כיוון שכיום, בניגוד לכדורים שניתנו בעבר, פרופיל התופעות כמעט אפסי והם בטוחים ומומלצים לשימוש בקרב ילדים ומבוגרים הנוסעים לאזורים בעלי פוטנציאל הדבקה".

