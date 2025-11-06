"בזכות תרומת קרנית, קיבלתי את הזכות לראות בחזרה"

"סוף-סוף אני יכולה לראות את הילדים שלי. אני רואה את כל מה שעושים לי מאחורי הגב, את הבלגן בבית. אני אפילו יודעת מי גנב לי את השוקולד", מתלוצצת יפעת סנדלר, 40, שהיום חוגגת שנה של אפשרות לראות את העולם.

יפעת נולדה עם מחלה גנטית שנקראת קרטוקונוס שמתפרצת סביב גיל 16 וגורמת לאובדן ראייה. "בגלל המחלה, לאט-לאט העין הולכת ומאבדת את היכולת לראות", היא מספרת בשיחה עם mako בריאות. "הגעתי למצב שבעין שמאל כבר היה לי מינוס 27, הייתי ממש עיוורת ונזקקתי להשתלה דחופה".

ניתוח בזמן מלחמה בחדר ממוגן

למזלה, צעיר בן 38 שהחליט לחתום על כרטיס אדי לפני מותו, הציל את ראייתה, בזכות תרומת קרנית שקיבלה ממנו. לפני כשנה היא עברה בהצלחה את ניתוח ההשתלה, בשיאה של המלחמה. "עברתי את הניתוח תחת אזעקות בחדר ניתוח ממוגן", היא מספרת. "התקשרו אליי ממש יום לפני ההשתלה שיש תרומה ושאסור לי לפספס, כי לא בכל יום נמצאת תרומה כזאת, זה גם תלוי בגיל ובפרמטרים נוספים. לצערי, פרטי התורם לא ידועים לי. אני רק יודעת שהוא היה פחות או יותר בגילי, אבא לילדים".

מחייכת בחיוך מאיר עיניים | צילום: פרטי