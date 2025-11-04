סקר חווית המטופל לשנת 2025-2024: מיהם בתי החולים המובילים בישראל?

במהלך החודשים נובמבר 2024-מרץ 2025, ערך משרד הבריאות סקר חוויית המטופל במחלקות אשפוז בבתי חולים כלליים, בדגש על מחלקות פנימיות ומחלקות כירורגיות. הסקר כלל 11,553 משיבים והשתתפו בו מטופלים ומלווים ממחלקות האשפוז – פנימיות, כירורגיות ומחלקות אשפוז אחרות. אך לא נסקרו יולדות, ילדים, טיפול נמרץ, שיקום, פסיכיאטריה, נשים, אשפוז יום, מלר"ד ומרפאות. אוכלוסיית הסקר כללה מטופלים מעל גיל 18 שהיו מאושפזים לפחות שני לילות. הריאיון בוצע עם המטופל עצמו ב-89% מהמקרים, והשנה הוכנס חידוש לסקר ונדגמו 11% מלווים, במקרים שבהם המטופל לא היה מסוגל לענות.