סקר חווית המטופל לשנת 2025-2024: מיהם בתי החולים המובילים בישראל?
בסקר שמפרסם היום משרד הבריאות נבחן הקשר האישי בין המטופלים לבין אנשי הצוות הרפואי. אז מי מוביל מבין בתי החולים במתן שירות וטיפול, אילו מחלקות דורגו פחות גבוה ומהו הפרמטר החשוב ביותר בהקשר איכות הרפואה בישראל בעיני ציבור המטופלים?
במהלך החודשים נובמבר 2024-מרץ 2025, ערך משרד הבריאות סקר חוויית המטופל במחלקות אשפוז בבתי חולים כלליים, בדגש על מחלקות פנימיות ומחלקות כירורגיות. הסקר כלל 11,553 משיבים והשתתפו בו מטופלים ומלווים ממחלקות האשפוז – פנימיות, כירורגיות ומחלקות אשפוז אחרות. אך לא נסקרו יולדות, ילדים, טיפול נמרץ, שיקום, פסיכיאטריה, נשים, אשפוז יום, מלר"ד ומרפאות. אוכלוסיית הסקר כללה מטופלים מעל גיל 18 שהיו מאושפזים לפחות שני לילות. הריאיון בוצע עם המטופל עצמו ב-89% מהמקרים, והשנה הוכנס חידוש לסקר ונדגמו 11% מלווים, במקרים שבהם המטופל לא היה מסוגל לענות.
את הציון הגבוה ביותר במה שמכונה "מרכזי על הרפואיים" קיבל המרכז הרפואי סורוקה; בקרב בתי החולים הגדולים מוביל ביה"ח מאיר, בקרב בתי החולים הבינוניים מוביל ביה"ח כרמל ובקרב בתי החולים הקטנים מוביל ביה"ח לניאדו.
מהסקר עולה עוד כי 82% הביעו שביעות רצון טובה מחוויית האשפוז. 86% מהנשאלים ענו "במידה רבה" ו"במידה רבה מאוד" לשאלה: באיזו מידה הרגשת במהלך האשפוז שאתה מטופל בידיים טובות.
נתונים נוספים העולים מהסקר: מדד היחס קיבל את הציון 84%, מדד השחרור 83%, מדד המענה לצרכים ללא מאמץ – 78% ומדד התנאים - 76%. המחלקות הפנימיות, לעומת זאת, קיבלו ציונים נמוכים יותר ברוב הפרמטרים שנבחנו בהשוואה למחלקות הכירורגיות ולשאר המחלקות.
הדירוג המלא
- לניאדו: 88%
- הסקוטי: 87%
- המשפחה הקדושה: 86%
- מעייני הישועה: 86%
- יוספטל: 86%
- סורוקה: 85%
- זיו 85%
- הכרמל 85%
- בני ציון 84%
- מאיר 84%
- בילינסון 83%
- איכילוב 83%
- העמק 83%
- שיבא 83%
- אסותא אשדוד 82%
- שערי צדק 82%
- השרון 82%
- רמב"ם 81%
- הדסה עין כרם 80%
- קפן 80%
- ברזילי 79%
- שמיר 78%
- וולפסון 78%
- נהריה 77%
- הלל יפה 75%
- הדסה הר הצופים 75%
- פוריה 74%
