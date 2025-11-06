פעולה יומיומית שעשה פעוט כבן 3 הסתיים בנזק חמור לוושט שלו ובניתוח חירום שביצע צוות גסטרו ילדים בהדסה הר הצופים. מומחי ביה"ח מגדירים את האירוע "אחד ממצבי החירום החמורים ביותר בקרב ילדים".

"הילד שיחק במפתחות של הרכב", מספר יוני (שם בדוי) האב. "לא חשבתי שזה מסוכן, אבל הוא הצליח לפתוח את השלט הקטן, להוציא את סוללת הכפתור הקטנה שהייתה בו - ולבלוע אותה. כשזה קרה אנחנו לא ראינו כלום – וגם הוא לא עשה מזה עניין. הוא לא השתעל, לא בכה, אבל לאחר כמה דקות הוא אמר לי שכואבת לו הבטן".

בתחילה, חשב האב כי מדובר בכאב בטן תמים ונתן לו אקמול. בהמשך, הכאב התגבר, ואז אחיו בן ה-6, סיפר לאביו כי הבחין בו בולע את הסוללה. "בתוך 20 דקות כבר היינו בהדסה הר הצופים", מספר יוני.

במחלקת ילדים לרפואה דחופה בוצע לילד צילום, והוא הראה בבירור כי הסוללה אכן תקועה בוושט. במקביל הוזעק ד"ר זאב דוידוביץ, רופא בכיר במחלקה לגסטרואנטרולוגיה ילדים וצוות נוסף, כדי להתחיל בהליך בחדר הניתוח.

במהלך הניתוח, שאותו הוביל ד"ר זאב דוידוביץ, בסיועו של פרופ' דן ארבל, המרדים ד"ר עומר רמדאן, אחיות חדר הניתוח ואחיות מחלקת גסטרו, זוהתה הסוללה התקועה בוושט. הצוות הרפואי פעל כדי להוציאה בבטחה, לפני שייגרם לנזק בלתי הפיך. "הוצאת סוללת כפתור מהוושט של הילד היא פרוצדורת חירום המבוצעת מיד עם הגעתו לבית החולים", מדגיש הד"ר. "הילד עבר הרדמה כללית ולאחר מכן בוצעה אנדוסקופיה דחופה, ובמהלכה הוחדר דרך פיו צינור דק עם מצלמה וכלים זעירים, שאיפשרה לאתר את הסוללה במיקומה המדויק ולחלצה בזהירות.

"הסוללה כבר החלה לגרום לפגיעה משמעותית בוושט"

לאחר ההוצאה נבדק היקף הפגיעה שנגרמה לוושט. "בדרך כלל, בהתאם לממצאים, הילד מאושפז לצורך השגחה ומקבל טיפול להפחתת דלקת וכאב, ולעיתים גם הזנה דרך זונדה כדי לאפשר לרקמה להחלים. במקרים חמורים יותר נדרש שיקום ממושך ולעיתים אף ניתוחים נוספים", מבהיר הד"ר. "במקרה הנוכחי, הניתוח עבר בהצלחה והסוללה נשלפה באופן תקין, אך התגלה כי היא כבר החלה לגרום לפגיעה משמעותית בוושט".

"מצב המחייב אשפוז ומעקב צמוד" | צילום: הדסה

לדברי הרופא, סוללות כפתור מפרישות זרם חשמלי כאשר הן נתקעות ברקמה - מה שיוצר כווייה פנימית במקום המגע עם הגוף וגם ברקמה שמסביב, פגיעה שיכולה להגיע אפילו עד לכלי הדם. "בתוך דקות נוצרת פגיעה ברקמה העדינה של הוושט, ובתוך מספר שעות עלולים להיווצר חורים מסוכנים. זו הסיבה שבליעת סוללה מוגדרת כאחד ממצבי החירום החמורים ביותר אצל ילדים, הדורשים פעולה מיידית - ללא דיחוי".

לאחר הוצאת הסוללה, הילד הועבר למחלקת טיפול נמרץ ילדים. הודות לדריכות ההורים ולפעולה המהירה של הצוות הרפואי, הנזק נעצר בזמן. בן ה-3 יצא מכלל סכנה והחל להתאושש, לשתות מעט ובהמשך לאכול. בילד ניכר שיפור משמעותי, והוא שוחרר השבוע לביתו. "הוא משחק, נושם טוב ומתפקד כמעט כרגיל", מספר יוני. "הוא עדיין במעקב, ועדיין זקוק לתרופות בחודש הקרוב, אבל בסופו של דבר, הילד שלי ניצל הודות לצוות הרפואי".

כאמור, הפעוט ממשיך במעקב צמוד וצפוי להחלים אך ד"ר דוידוביץ מזכיר: "המקרה יכול היה להסתיים בצורה שונה לגמרי ולגרור ניתוחי המשך והחמרת מצבו של הפעוט בתוך זמן קצר. חשוב לשים לב ולמנוע סכנות אפשריות".

מה לעשות (ומה בשום אופן לא) בעת בליעת סוללה?

צוות רופאי הילדים בהדסה מדגיש כי בעת חשד לבליעת גוף זר על ידי ילד, ובייחוד כאשר מדובר בסוללה, מגנט או חפץ חד - כל שנייה היא בעלת חשיבות מכרעת. יש להעריך מיד את מצבו - אם הוא נושם, בוכה או מדבר. גם אם נראה כי אינו נחנק הוא עדיין עלול להימצא בסכנה. כמו כן, הם מבהירים כי אין לעודד אותו להקיא או להכניס אצבע לפה, שכן פעולה זו עלולה לדחוף את החפץ עמוק יותר ולגרום לנזק נוסף.

עוד הם מבהירים כי במקרה של בליעת חפץ מסוכן, מדובר במצב חירום רפואי המחייב פינוי מיידי למיון ללא אכילה או שתייה, מאחר שסוללות ומגנטים עלולים לגרום בתוך דקות לכוויות חשמליות או לפגיעה בוושט ובמעי. גם בליעת חפצים פחות מסוכנים מחייבת בדיקה רפואית מקצועית, הכוללת צילום והערכת רופא. תגובה מהירה והתנהלות רגועה של ההורה עשויות למנוע סיבוכים חמורים ולהציל חיים.