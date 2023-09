הקורונה מזנקת: לפי הערכות עולמיות המתבססות על ניטור ביוב ומדגמים שונים, נראה כי גל הקורונה הנוכחי מגיע לשיאו עם רמות תחלואה שמתקרבות למה שראינו בעידן הדלתא של 2020. לפי אחת ההערכות, כ-650 אלף אמריקאים נדבקים מדי יום בנגיף. בארץ הגרף עולה באופן מתון יחסית - מצב החולים הקשים עומד על 48 (לעומת לפני כשבוע - כ-40).

"אף שאין מספרים מדויקים, בהחלט אפשר לדבר על גל של קורונה, ונראה כי התחלואה כעת משמעותית", מאשר את הדברים פרופ' סיריל כהן, ראש המעבדה אימונותרפיה באוניברסיטת בר-אילן. עם זאת, הוא מסייג את הדברים ואומר כי יש הבדל בין המצב שבו היינו ב-2020 לבין היום. "כיוון שמרבית האוכלוסייה כבר נחשפה לנגיף או התחסנה, אנחנו במצב פחות מדאיג. כיום יש גם טיפולים זמינים שיכולים לעזור יותר ולמנוע תחלואה קשה. מעבר לכך, גם הזנים הנוכחיים שייכים למשפחת האומיקרון והם פחות מאיימים מזני הדלתא שגרמו לתחלואה קשה ולעומס רב על בתי החולים. לכן, בשורה תחתונה למרות הנתונים הבעייתיים, אני לא רואה סיבה להיכנס לבהלה".

האם ישנן המלצות מסוימות לנוכח התחלואה המטפסת?

"אני בהחלט ממליץ להיבדק לקורונה כשחשים בתסמינים המוכרים. מדובר בכלי שמסייע להגן על אנשים שנמצאים בסיכון, ומעבר לכך תמיד כדאי לדעת מתי חולים, גם כדי לעזור לאבחן 'לונג-קוביד' כשהוא מתרחש וגם כדי להימנע מחיסון מיותר שכידוע אינו רלוונטי לאנשים שחלו בשלושת החודשים שלפני מתן החיסון".

מתי צפויים לחסן בארץ?

"ממש בקרוב, זה עניין של שבועות. ה-FDA כבר אישר את החיסונים של פייזר ומודרנה. "מדובר בחיסונים העדכניים לפי זן האומיקרון XBB1.5 שהיה שכיח לפני מספר חודשים, שלעומת החיסונים הקודמים 'קרוב יותר' לזנים הנוכחיים מבחינה גנטית. אני מניח שבשלב זה הם יהיו מומלצים רק לאוכלוסייה בסיכון – כלומר קשישים ובעלי דיכוי חיסוני. אני לא רואה סיבה לצאת למבצע נרחב יותר, משום שהיכולת העיקרית של החיסונים היא למנוע מחלה קשה ולא למנוע מחלה".

לסיכום, ממליץ הפרופ' לנקוט אמצעי זהירות משמעותיים יותר בימים אלה. "באופן כללי, המדיניות לגבי הקורונה נגזרת ממצב העומס בבתי החולים. לשמחתי, כרגע אין חשש מקריסה, אבל אני בהחלט חושב שעל האוכלוסייה הכללית מוטלת האחריות להיות זהירה יותר. אני ממליץ לבלות יותר במקומות מאווררים (או לפתוח חלון במקומות סגורים כשמתאפשר). אם נוסעים בתחבורה הציבורית, ממתינים בתור לרופא – להיות יותר ערניים ולנסות להימנע משהייה במקומות צפופים. קורונה היא עדיין מחלה שעלולה להיות קשה ומסוכנת עבור חלקים לא מבוטלים של האוכלוסייה".