תוצאות דרמטיות בטיפול במחלה חשוכת המרפא הנטינגטון
לראשונה הצליחו חוקרים להאט את התקדמות מחלת הנטינגטון. ריפוי גני חדש מבוסס נגיף בלתי מזיק מציג תוצאות שמעוררות עניין ותקווה חדשה
הטיפול במחלת הנטינגטון, מחלה ניוונית של מערכת העצבים העוברת בתורשה, ונחשבה עד כה חשוכת מרפא, עשוי לעבור מהפך. בספטמבר 2025 הכריזה חברת התרופות uniQure על תוצאות מעודדות במיוחד של טיפול גֵּני ניסיוני. על פי הדיווח של ה-BBC,”החוקרים תיארו בעיניים דומעות את הנתונים שמראים האטה של 75 אחוזים בהתקדמות המחלה”.
המחלה מתבטאת תחילה בבעיות קואורדינציה וזיכרון, ומופיעה בדרך כלל בין גיל 35 ל-55. עם הזמן מתדרדרות היכולות המוטוריות והקוגניטיביות, ומתווספים שינויים במצב הרוח והפרעות התנהגות עד להגעה למצב סיעודי ולמוות בתוך כשני עשורים.
הגורם למחלה הוא שינוי בגן הנקרא הנטינגטין החיוני להתפתחות מערכת העצבים בעובר. בגן זה קיים מקטע קצר שחוזר על שלושה מתוך ארבעה נוקלאוטידים – אותיות ה-DNA – בסדר קבוע. אצל בני אדם בריאים יש בין שמונה ל-35 חזרות, ואילו אצל חולי הנטינגטון יש לפחות 36. עם השנים גדלה כמות החזרות בתאים בגוף. מחקר מהשנה האחרונה מצא שמספר החזרות בתאי עצב יכול להגיע ל-500. הגן הפגום יוצר עותקים של מולקולות mRNA – מולקולות RNA שמשמשות תבנית הוראות לייצור החלבון. החלבון הפגום מצטבר בתאים וגורם למותם, ככל הנראה בשל פגיעה במנגנון אוטופגיה שאחראי על סילוק חלבונים ואברונים פגומים.
גֵּנים של תקווה
הטיפול החדש נועד למנוע את ייצור החלבון הפגום באמצעות ריפוי גֵּני. החברה הנדסה נגיף בלתי מזיק, שחודר לתאי המוח ומייצר מולקולות microRNA, כלומר מולקולות RNA קצרות שמזהות mRNA וגורמות לפירוקו, כך שהתאים לא מייצרים עוד את החלבון המזיק. הנגיף מוזרק ישירות למוח באמצעות צנתר בתהליך שאורך בין שמונה לעשר שעות, כאשר המטופל שוכב בתוך מכשיר MRI המאפשר מעקב אחר התהליך. במהלך הימים והשבועות שלאחר מכן הוא מתפזר לאזורים נוספים במוח.
במסגרת הניסוי הקליני שלב I/II (בדיקת בטיחות ויעילות), טופלו 39 חולים בשלב מוקדם של המחלה. הם חולקו לשלוש קבוצות: מקבלי מינון גבוה, מקבלי מינון נמוך ועשרה שקיבלו טיפול דמה. החוקרים עקבו אחריהם במשך שנה בסמיות כפולה, כלומר גם החוקרים וגם המטופלים לא ידעו מי קיבל מה. לאחר שנה החל מעקב במשך חמש שנים ללא סמיות שבמהלכו ארבעה מהמטופלים שקיבלו טיפול דמה התחילו לקבל טיפול אמיתי. הדיווח הנוכחי נוגע ל-24 מטופלים שקיבלו טיפול אמיתי, בתום שלוש שנות מעקב. מצבם השווה למצבם של מאות חולי הנטינגטון מתוך מאגר כללי, והתבסס על שני מדדים עיקריים: סולם הניקוד המאוחד של מחלת הנטינגטון ומדד היכולת התפקודית הכוללת, ועל ארבעה מדדים משניים: מבחן התאמת סמלים (יכולת קוגניטיבית), מבחן קריאה, מבחן יכולת תנועה ורמות חלבון בשם נוירופילמנט בנוזל עמוד השדרה, שנוכחותו מעידה על מוות של תאי עצב.
המוח שלא מוותר
בכל המדדים נראה שיפור משמעותי בהאטת המחלה. בסולם הניקוד המאוחד נמצאה האטה של 75 אחוזים, כלומר תסמינים שהיו אמורים להופיע בתוך כשנה הופיעו רק לאחר כארבע שנים. במדדי התפקוד הכולל והתנועה נמצאה האטה של כ-60 אחוזים. במדדי הסמלים והקריאה נראתה האטה של 88 ו-113 אחוזים בהתאמה, מה שמרמז על שימור ואפילו על שיפור קל ביכולות הקוגניטיביות בשלוש השנים שלאחר הטיפול. בנוסף, נצפתה ירידה של 8 אחוזים ברמות חלבון הנוירופילמנט, כלומר לא התרחש מוות משמעותי של תאי עצב, וחלק מהחלבון שהצטבר בנוזל עמוד השדרה סולק על ידי הגוף. כמו כן לא דווחו תופעות לוואי במהלך שלוש שנות המעקב.
עם זאת, חשוב לזכור שמדובר כרגע בהצהרה לתקשורת ולמשקיעים בלבד, ועוד לא פורסם מאמר מדעי מלא. ולמרות זאת, התוצאות מעודדות מאוד ומעניקות תקווה חדשה, לא רק לחולי הנטינגטון, אלא גם לסובלים ממחלות ניווניות אחרות של מערכת העצבים כמו פרקינסון ואלצהיימר.