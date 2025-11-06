תוצאות דרמטיות בטיפול במחלה חשוכת המרפא הנטינגטון

הטיפול במחלת הנטינגטון, מחלה ניוונית של מערכת העצבים העוברת בתורשה, ונחשבה עד כה חשוכת מרפא, עשוי לעבור מהפך. בספטמבר 2025 הכריזה חברת התרופות uniQure על תוצאות מעודדות במיוחד של טיפול גֵּני ניסיוני. על פי הדיווח של ה-BBC,”החוקרים תיארו בעיניים דומעות את הנתונים שמראים האטה של 75 אחוזים בהתקדמות המחלה”.

המחלה מתבטאת תחילה בבעיות קואורדינציה וזיכרון, ומופיעה בדרך כלל בין גיל 35 ל-55. עם הזמן מתדרדרות היכולות המוטוריות והקוגניטיביות, ומתווספים שינויים במצב הרוח והפרעות התנהגות עד להגעה למצב סיעודי ולמוות בתוך כשני עשורים.