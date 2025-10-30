צ'כיה: התפרצות צהבת A שהתפשטה לבירה פראג

חצבת

בבית החולים הדסה עין כרם נפטרה בשבת פעוטה כבת שנתיים וחצי לאחר שחלתה בחצבת, ובכך העלתה את מספר קורבנות החצבת מאז תחילת ההתפרצות בישראל לשמונה, כולם פעוטות שלא חוסנו נגד המחלה. הפעוטה הייתה מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ במשך עשרה ימים בשל סיבוכי החצבת, ואף חוברה למכשיר אקמו בניסיון להציל את חייה. 16 חולי חצבת מאושפזים בבתי החולים, מהם ארבעה במחלקת טיפול נמרץ, ואחד מהם ילד בן שש וחצי מדרום הארץ, שגם הוא לא חוסן וכעת מונשם.

הכתבה פורסמה במקור באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי

בסך הכול ידוע על כ-1,900 חולי חצבת מאז תחילת ההתפרצות, כשבפועל לאור שיעורי האשפוז והתמותה הגבוהים, אין ספק שהמספר האמיתי גבוה בהרבה ועומד על כמה אלפים. כנראה לפחות 5,000 וייתכן שהרבה יותר, אלא שלא כל החולים מדווחים לרשויות.

רוב החולים שייכים למגזר החרדי, ורבים במגזר ניצלו את תחנות ההתחסנות הרבות שנפתחו כדי להשלים חיסונים חסרים להם ולילדיהם. אך עדיין שיעורי ההתחסנות בחלק מהשכונות החרדיות נמוכים בהרבה מהרצוי, וזאת על אף השיפור המתמיד במצב ועל אף קריאות הרבנים להתחסן מפאת פיקוח נפש.

נכון להיום מוגדרים אזורי ההתפרצות הללו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות והמועצה האזורית מטה בנימין.

אנשים הגרים ביישובים אלה או מבקרים בהם או מקיימים קשרי משפחה וחברות עם תושבי יישובים אלה מתבקשים בכל לשון של המלצה להשלים חיסונים חסרים לילדיהם ולהם, לחסן בני חצי שנה ומעלה במנה מקדימה של תרכיב MMR נגד חצבת, חזרת ואדמת ולהקדים את המנה השנייה לפעוטות וילדים שטרם קיבלו אותה. ניתן לגשת לתחנות ההתחסנות המיוחדות ללא תור ולהשלים את החיסונים. ניתן לאתר את התחנות כאן.