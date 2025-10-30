צ'כיה: התפרצות צהבת A שהתפשטה לבירה פראג
כבר מעל אלפיים חולים התגלו שם, מתוכם מתו 26 אנשים. לשם השוואה, בשנה שעברה היו כמה מאות חולים, ורק שניים מתו ממחלתם. נגיף צהבת A מתפשט באמצעות מזון ומים מזוהמים והמחלה עלולה לגרום לפגיעה בכבד
חצבת
בבית החולים הדסה עין כרם נפטרה בשבת פעוטה כבת שנתיים וחצי לאחר שחלתה בחצבת, ובכך העלתה את מספר קורבנות החצבת מאז תחילת ההתפרצות בישראל לשמונה, כולם פעוטות שלא חוסנו נגד המחלה. הפעוטה הייתה מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ במשך עשרה ימים בשל סיבוכי החצבת, ואף חוברה למכשיר אקמו בניסיון להציל את חייה. 16 חולי חצבת מאושפזים בבתי החולים, מהם ארבעה במחלקת טיפול נמרץ, ואחד מהם ילד בן שש וחצי מדרום הארץ, שגם הוא לא חוסן וכעת מונשם.
הכתבה פורסמה במקור באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי
בסך הכול ידוע על כ-1,900 חולי חצבת מאז תחילת ההתפרצות, כשבפועל לאור שיעורי האשפוז והתמותה הגבוהים, אין ספק שהמספר האמיתי גבוה בהרבה ועומד על כמה אלפים. כנראה לפחות 5,000 וייתכן שהרבה יותר, אלא שלא כל החולים מדווחים לרשויות.
רוב החולים שייכים למגזר החרדי, ורבים במגזר ניצלו את תחנות ההתחסנות הרבות שנפתחו כדי להשלים חיסונים חסרים להם ולילדיהם. אך עדיין שיעורי ההתחסנות בחלק מהשכונות החרדיות נמוכים בהרבה מהרצוי, וזאת על אף השיפור המתמיד במצב ועל אף קריאות הרבנים להתחסן מפאת פיקוח נפש.
נכון להיום מוגדרים אזורי ההתפרצות הללו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות והמועצה האזורית מטה בנימין.
אנשים הגרים ביישובים אלה או מבקרים בהם או מקיימים קשרי משפחה וחברות עם תושבי יישובים אלה מתבקשים בכל לשון של המלצה להשלים חיסונים חסרים לילדיהם ולהם, לחסן בני חצי שנה ומעלה במנה מקדימה של תרכיב MMR נגד חצבת, חזרת ואדמת ולהקדים את המנה השנייה לפעוטות וילדים שטרם קיבלו אותה. ניתן לגשת לתחנות ההתחסנות המיוחדות ללא תור ולהשלים את החיסונים. ניתן לאתר את התחנות כאן.
שפעת
מבצע חיסוני השפעת בעיצומו, ומשרד הבריאות ממליץ לכולם לקבוע תור לחיסון בקופות החולים שלהם. בבתי החולים רואים עלייה קלה במספר המאושפזים החיוביים לשפעת ולנגיף RSV. מזג האוויר עדיין טוב ונעים אך עונת השפעת רק בתחילתה. כדאי להתחסן ולהקדים את גל השפעת הצפוי עם בוא החורף.
מאוסטרליה מדווחים על שנת שפעת חמורה במיוחד שמסתיימת בתקופה זו, שכן הרי אצלם העונות הפוכות ועליהם עובר חורף מלא במחלות נשימתיות כשאצלנו הקיץ. השפעת הקשה באוסטרליה השנה תואמת לירידה בשיעורי החיסון במדינה עם שיעור תחלואת ילדים גבוה במיוחד. אומנם אין קשר ישיר בין תחלואת החורף האוסטרלית לזו הישראלית, אך גם אצלנו שיעורי ההתחסנות בירידה, מה שמסמן שגם אנחנו עלולים לעבור עונה קשה.
RSV
כאמור, בבתי החולים רואים גם סימנים לעלייה במקרי ה-RSV, שגם הוא נגיף חורפי המסוכן במיוחד לתינוקות. בישראל נכנס השנה לשימוש שגרתי חיסון בייפורטוס החדש, חיסון סביל עבור כל התינוקות שנולדו החל מתאריך 19 לפברואר 2025 ושיינתן בבית היולדות או בטיפת חלב. שאלו עליו בביקור הבא בטיפת חלב.
לבני שישים ומעלה קיים חיסון מומת נגד RSV המיועד לסובלים ממחלות רקע. בדקו עם רופאי המשפחה אם אתם עומדים בקריטריונים לחיסון. החיסון עדיין לא מכוסה על ידי סל הבריאות, אך מוצע בהנחה לבעלי הביטוחים המשלימים.
צהבת A בצ’כיה
צ’כיה סובלת מהתפרצות צהבת A שהתפשטה גם לבירה פראג. כבר מעל אלפיים חולים התגלו שם, שמתוכם מתו 26 אנשים. לשם השוואה, בשנה שעברה היו כמה מאות חולים, ורק שניים מתו ממחלתם. נגיף צהבת A מתפשט באמצעות מזון ומים מזוהמים והמחלה עלול לגרום לפגיעה בכבד. יש חיסון נגד המחלה, שבישראל נכנס לשגרה בסוף המאה הקודמת. גם בצ’כיה מחסנים ילדים בחיסון זה כחלק מחיסוני השגרה, וכעת שוקלים להרחיב את הזכאות לחיסון חינם גם למבוגרים לא מחוסנים הסובלים ממחלות רקע. המומחים בצ’כיה חוששים שהמגפה תימשך עוד שנה שלמה או אפילו שנתיים.
האם אתם טסים לצ’כיה? ודאו שאתם מחוסנים נגד צהבת A והקפידו על הגיינה.