במקרה שתועד לאחרונה בספרות הרפואית, מתואר נער בן 15 שסבל במשך שנים ארוכות מתסמינים משונים באף; גודש וחוש ריח מופחת.

לפי מאמר שפורסם בכתב העת הרפואי JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery, הנער סבל מהתסמינים הללו במשך לא פחות משמונה שנים. בגיל 15 הוא פנה לראשונה לייעוץ רפואי בעניין. הרופאים שבדקו אותו גילו באמצעות אנדוסקופ (צינור המכיל סיב אופטי ומצלמה שהוחדר לאפו) כי הוא סובל מהיפרטרופיה של הקונכיות, מצב המתבטא בגדילת-יתר של הרקמה בקונכיות האף. היפרטרופיה יכולה להיגרם מסיבות שונות, ביניהן דלקות בסינוסים ואלרגיות.

בהתאם לכך, ניתן לנער מרשם לספריי אף ולתרופה אנטיהיסטמינית ורופאיו ביקשו שיחזור לביקורת בעוד כחודש וחצי. אך הנער חזר רק שנה לאחר מכן, כשהיה כבר בן 16 ועדיין המשיך לסבול מתסמינים באף. אלא שהפעם, כשהוא קינח את האף, החדר התמלא בריח חריף ולא נעים, לדברי כותבי המאמר. "המטופל דיווח כי לא הרגיש שיש לו ריח לא נעים מהפה, אך הוא הרגיש נבוך בכל פעם שקינח את האף, בשל הריח הלא נעים", הוסיפו.

הנער עבר בדיקת CT שחשפה חפץ כדורי בגודל 9 מ"מ בחלל האף. הוא עבר ניתוח להסרת החפץ הבלתי מזוהה - שהתגלה כקליע מתכת השייך לרובה אוויר. משיחה עם משפחתו של הנער, עלה כי בגיל 8 או 9 הוא נורה באף על ידי רובה אוויר. בזמנו, הנער לא חש כלל בתסמינים ולכן הם לא פנו לטיפול רפואי.

בראיון ל-Live Science, הסביר אחד מכותבי המאמר כי גוף זר שתקוע באף יכול לפעמים לגרום לריח חריף כיוון שהוא חוסם את נתיבי הניקוז של האף, מה שמוביל להצטברות של חיידקים וליחה. הבעיה היא שהצטברות זו לא גורמת לתגובה חיסונית - היא לא גורמת לעלייה בחום או לתסמינים אחרים של זיהום ולכן קשה לאבחן אותה.

ממצא מטריד נוסף הראה כי הקליע התכסה ברקמה חדשה שנראתה בריאה, כך שהיה קשה יותר לזהות שיש שם גוף זר שנתקע בחלל האף. כדי שהרופאים יצליחו לראות את הקליע, הם נאלצו להסיר את כל הרקמה שנוצרה סביבו. הקליע נתקע כל כך חזק בחלל האף, שגם כשהנער קינח את אפו, זה לא עזר להסיר אותו, העצם היה עמוק בתוך האף. לפי כותבי המאמר הרפואי, מקרה זה נחשב יוצא דופן מכיוון שמדובר בפציעה שקרתה הרבה זמן לפני כן והתגלתה בשלב מאוחר באופן משמעותי, בהשוואה לפציעות אחרות שקשורות לרובי אוויר.

הנער יכול היה לסבול מסיבוכים רפואיים אך למרבה המזל, לאחר הניתוח הרקמות באף חזרו להיות תקינות, הריח הלא נעים נעלם ונראה שהוא החלים באופן מלא.