גובר החשש ברחבי העולם מפני התפרצות המונית מחודשת של נגיף הקורונה ברחבי סין. כשבועיים לאחר שהחליטה הממשלה הסינית להסיר את מרבית ההגבלות במדינה בעקבות המחאות הנרחבות – מתרבים הדיווחים כי שיעורי ההדבקה הולכים וגדלים, ובתי חולים רבים מתקשים לעמוד בעומסי החולים והמתים.

בימים האחרונים פועלות הרשויות בסין במרץ במטרה להקים שורת מתחמי אשפוז ארעיים עבור כמויות החולים הגדולות שהולכות ומצטברות, גם אם המספרים הרשמיים שמפרסמת הממשלה לא מייצגים זאת. סין הודיעה שאתמול אובחנו ברחבי המדינה כ-4,000 נדבקים חדשים, בממוצע שבועי של כ-2,000 נדבקים ביום - הרבה פחות משיאי הנדבקים היומיים שדווחו בתחילת החודש, במקביל להפגנות ולמהומות.

בשבוע האחרון הודיעו הרשויות בכמה ערים גדולות, בהן שנגחאי, צ'נגדו וונז'ו על הוספה של מאות אנשי צוות רפואי "לטיפול בסימפטומים של שפעת". מקומות רבים הסבו היכלים ציבוריים גדולים, כמו אולמות כדורסל וספורט, לאתרי אשפוז ארעיים.

בארה"ב הביעו אמש דאגה גדולה בנוגע לדיווחים על התפרצות נרחבת מחודשת בסין, ואמרו כי הם מקווים שסין תוכל להשתלט עליה. דובר משרד החוץ האמריקני נד פרייס אמר כי ממדי המגפה והנפגעים בסין מהווים "דאגה גלובלית" בשל גודלה וחשיבותה של הכלכלה הסינית.

גורמים שונים מביעים בימים האחרונים את החשש כי הסרת ההגבלות בסין וניסיון להתנהל באופן רגיל יחסית עשויים להוות צרה רפואית גדולה, דווקא בסין – שם האוכלוסייה מאוד גדולה, צפופה, ובאופן יחסי לא מחוסנת בשיעורים גבוהים. פרייס הביע את החשש כי התפרצות הנגיף כעת עשויה גם להוביל להיווצרות של ווריאנטים חדשים.

נתוני האמת קשים: "קצב ההכפלה גדל כל כמה שעות"

הבוקר הודיעה סין על חמישה מתים ביממה האחרונה בשל נגיף הקורונה, לאחר שאתמול הודיעה על שניים. בסך הכול, מתחילת ההתפרצות בווהאן בשנת 2019, רשמה סין 5,242 מתים מקורונה – נתון נמוך מאוד ביחס לגודל האוכלוסייה וביחס לשיעור המתים ביתר מדינות העולם, וכעת עולה מחדש החשש כי סין מסתירה את נתוני האמת.

סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי לפחות בכמה בתי חולים במדינה חווים בימים האחרונים עומסים, ובבתי מרקחת נרשם מחסור בתרופות. בנוסף, מתרבים הדיווחים כי למרות ביטול ההגבלות – אזרחים רבים מחליטים על דעת עצמם להישאר בבית. אותם אנשים נשארים בבית או מכיוון שהם חולים בעצמם, או בעיקר מכיוון שהם חוששים להידבק מאנשים אחרים.

ברויטרס מצטטים מומחי בריאות שמעריכים כי עד כ-60% מאוכלוסיית סין (המהווים כ-10% מהאוכלוסייה הכללית בעולם) צפויים להידבק בשלושת החודשים הקרובים, ויותר מ-2 מיליון בני אדם צפויים למות בסין בלבד.

אריק פיגל דינג, אפידמיולוג מאוניברסיטת הארוורד, שיתף בטוויטר כמה סרטונים מדאיגים המצביעים לכאורה על המצב הקשה בבתי החולים בסין. לדבריו, הרשויות בסין הרימו ידיים במאבק נגד הנגיף ואומרות: "מי שצריך להידבק – יידבק, ומי שצריך למות – ימות".

⚠️THERMONUCLEAR BAD—Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate >60% of & 10% of Earth’s population likely infected over next 90 days. Deaths likely in the millions—plural. This is just the start— pic.twitter.com/VAEvF0ALg9

הוא טוען כי כיום אין יכולת אמיתית לקבוע מה מדד ה-R במדינה, המייצג את קצב התפשטות המגפה. הוא מוסיף כי קצב ההכפלה של מספר הנדבקים כבר לא משתנה לאחר כמה ימים, אלא לאחר כמה שעות בלבד.

לאו לורד-ג'ונס, עיתונאי Sky News בבייג'ינג, דיווח כי למרות שבסין הודיעו אתמול על שני מתים בלבד מקורונה – בפועל המצב עשוי להיות חמור הרבה יותר. בתמונות שפרסם, נראה תור ארוך של רכבים מחוץ לקרמטוריום בבייג'ינג, ככל הנראה בסבירות גבוהה של מתי קורונה. עם זאת, בדיווח של Sky News הובהר כי אין ודאות שאכן קורונה היא הסיבה לריבוי המתים שהובאו לקרמטוריום.

China today reported just two new Covid deaths, but this was the queue of hearses at Beijing’s Dongjiao crematorium this morning. It’s designated to handle Covid deaths.



A man told us his friend’s 73yo mother died from Covid despite having no underlying conditions. pic.twitter.com/ezKh2rap6N