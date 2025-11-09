הניתוחים האסתטיים הפופולריים ביותר בישראל השנה

נתונים חדשים שמציג האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית בהסתדרות הרפואית מראים כי מעל ל-50 אלף ניתוחים אסתטיים בוצעו בשנה האחרונה על ידי רופאים מומחים לכירורגיה פלסטית ואסתטית.

על פי ממצאי הסקר שהוצגו בכנס השנתי בתל אביב, מומחה בכירורגיה פלסטית ואסתטית בישראל מבצע בממוצע כ-16 ניתוחים אסתטיים בחודש, שהם כ-200 בשנה.

בנוסף, 89% מהמשיבים דיווחו כי טיפולי ההזרקות מהווים חלק משמעותי מהפעילות השוטפת. בוטוקס וחומצה היאלורונית הם החומרים השכיחים ביותר, כאשר במרבית המרפאות הם מהווים עד 50% מנפח הטיפולים הלא ניתוחיים. לעומת זאת, השימוש בחומרים המעודדים יצירת קולגן לאורך זמן - עדיין נמוך יחסית, ו-72% מהרופאים מדווחים כי הם מהווים עד 25% בלבד מסך הטיפולים.

צילום: shutterstock

הנתונים מצביעים על כך שהביקוש הגבוה ביותר בישראל הוא לניתוחי חזה ומתיחת בטן. כ-75% מהרופאים דירגו את הרמת החזה כניתוח הנפוץ ביותר במרפאתם, כ-73% ציינו את מתיחת הבטן כמבוקשת, וכ-69% דיווחו על שכיחות גבוהה של הקטנת חזה. גם הוצאה או החלפת שתלים מבוצעת בהיקף משמעותי, עם 56% מהמשיבים שדירגו אותה כפרוצדורה נפוצה. לעומת זאת, ניתוחים המוצגים כטרנדים ברשתות כגון הגדלת חזה בהזרקת שומן בלבד או ניתוחים אסתטיים באיברי המין כמעט ואינם מבוצעים, עם שכיחות של 7% ו-13% בהתאמה.

"הנתונים מראים בצורה ברורה שהכירורגיה הפלסטית והאסתטית בישראל היא קודם כל תחום רפואי-כירורגי", אומר פרופ׳ יוסי חייק, יו״ר האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית. "הביקוש העיקרי הוא לניתוחים שיש להם השפעה ממשית על הגוף ועל איכות החיים - כמו ניתוחי חזה ומתיחת בטן - ולא לטיפולים טרנדיים שעולים ברשתות החברתיות".

"אנחנו רואים בפועל פער גדול בין התדמית של טיפולים 'קלים ומהירים' ברשתות החברתיות לבין מה שמתרחש בחדרי הניתוח", מוסיף ד״ר נמרוד פרידמן, מזכיר האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית. "רוב המטופלים מגיעים עם צורך אמיתי כגון שינוי אחרי לידה, ירידה משמעותית במשקל או פגיעה בדימוי הגוף. תפקידנו הוא לתת מענה רפואי מדויק ומותאם, ולא לרדוף אחרי טרנדים. לכן האחריות המקצועית והניסיון של המנתח חשובים היום יותר מתמיד".