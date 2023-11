מלך ירדן עבדאללה השני צייץ בחשבון הטוויטר שלו היום (שני) כי אנשי חיל האוויר הירדני הצניחו סיוע רפואי דחוף לבית חולים שדה ירדני בעזה. "חובתנו לסייע לאחינו שנפצעו במלחמה בעזה. תמיד נהיה שם בשביל אחינו הפלסטינים", כתב בציוץ.

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL