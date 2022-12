"התפרצות הקורונה הגדולה ביותר בעולם" – כך מתואר המצב הבריאותי הקשה שמתחולל בסין בימים האחרונים, במחקר שפורסם הבוקר (חמישי) ברשת בלומברג. צוות המחקר הבריטי Airfinity מעריך כי למרות היעדר נתונים רשמיים בנושא – כמיליון בני אדם נדבקים בקורונה מדי יום בסין, וכ-5,000 מתים מדי יום.

עוד עולה במחקר כי בזמן הקרוב המצב אף עלול להחמיר עוד יותר, ובמהלך חודש ינואר צפויים להידבק בסין כ-3.7 מיליון בני אדם בכל יום. בתרחיש הגרוע ביותר, נכתב, המצב עלול להגיע גם לכך שבחודש מרץ יידבקו בכל יום, בסין בלבד, יותר מ-4 מיליון בני אדם.

בימים האחרונים מתרבים הדיווחים בסין על השתוללות מחודשת של הקורונה, ובהיקפים שבאמת אולי טרם נראו אי פעם. בין היתר דווח כי בתי חולים בבייג'ינג, שנגחאי, וערים גדולות נוספות מתקשים לעמוד בעומסים שנוצרו, ובמקביל דווח על עומסים גדולים במתקני קרמטוריום ובתי לוויות.

סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת הבוקר כי בית החולים Deji בשנגחאי פרסם אתמול הודעה לעובדיו, והעריך שכעת עומד מספר הנדבקים בעיר על 5.43 מיליון בני אדם. מדבריו עולה כי עד סוף שנת 2022 יידבקו בשנגחאי כ-12.5 מיליון בני אדם, כמחצית מכלל תושבי המטרופולין.

"ערב חג המולד, ראש השנה החדשה – נועדו להיות לא בטוחים", נכתב בהודעת בית החולים. "בקרב הטראגי הזה, כל שנגחאי הגדולה צפויה ליפול, ואנחנו עלולים להדביק את כל בית החולים, את כל המשפחות, כל החולים שלנו! אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לברוח".

A hospital in northern China was overwhelmed with patients after the country shifted away from its strict zero-Covid policy, towards a treatment-based approach. pic.twitter.com/HMlpKvd1cJ

למרות הדיווחים על המצב החמור, ביומיים האחרונים הודיעו בסין כי לא נרשמו מתים חדשים מקורונה. מספר המתים הרשמי במדינה מאז התפרצות המגפה בסוף שנת 2019 עומד על 5,241, מספר נמוך מאוד ביחס לגודל האוכלוסייה וביחס לנתונים במדינות אחרות. באופן רשמי, מספר הנדבקים כיום בסין עומד על פחות מ-400 אלף.

באופן רשמי סין מחזיקה באחוזי חיסון גבוהים, אולם בדיקה מעט מעמיקה יותר מגלה שהמצב מסובך הרבה יותר. יותר מ-90% אומנם התחסנו, אולם רק 57.9% קיבלו זריקת בוסטר. בקרב האוכלוסייה המבוגרת המספרים נמוכים אפילו יותר, ופחות מ-43% מבני ה-80 ויותר קיבלו זריקת בוסטר. בהתאם לכך, על פי הדיווחים מבתי החולים, רבים מהמאושפזים הם אכן אנשים מבוגרים.

China's only reported a few covid deaths since reopening. But situation on the ground says otherwise. Visited crowded crematorium in Beijing, people told me their loved ones died of covid

Worker at covid-designated hospital told me people are dying of covid every day @AC360 pic.twitter.com/tlvyyA3FUZ