"צופה הדבקה המונית בתוך ימים, עושים מאמץ גדול לחסן"

בעקבות התפרצות החצבת ופטירתם של שני פעוטות מהמחלה, מחר (שני) יתקיים יום חיסונים בבית שמש, אחד ממוקדי התחלואה העיקריים בחודש האחרון, במרכזי טיפת חלב בעיר וללא צורך בקביעת תור מראש.

"עלייה חדה בתחלואת החצבת ושיעורי אשפוז קריטיים, ומוקדי התחלואה עיקריים בירושלים, בית שמש ובני ברק, הובילו למצב חירום שדורש השלמת חיסונים, היערכות מיוחדת והסברה רחבה לציבור כדי לעצור את התפשטות המחלה. זאת כששיעורי התחסנות נמוכים במיוחד מאפיינים בעיקר אוכלוסיות חרדיות מסוימות, מה שדרש ממנהיגי הקהילה לצאת בקריאת חירום לצאת ולהתחסן", נמסר מעמותת "עזרת אחים" מבית התשתית, שיזמה את יום החיסונים בשיתוף משרד הבריאות.

לפי נתוני העמותה, עד עכשיו תועדו 268 חולים מתוכם 61 אושפזו. כרגע יש באזור 86 חולים פעילים מתוכם ארבעה מאושפזים ושניים בטיפול הנמרץ.

ד״ר יאן מיסקין, מומחה לרפואת המשפחה ומחלות זיהומיות בכללית מחוז ירושלים: "יש באזור מספר עצום של ילדים שלא מחוסנים. במגזר החרדי כבר חזרו למסגרות הלימודים, כך שאני צופה הדבקה המונית בתוך ימים. כל ילד שאפשר למנוע ממנו חצבת זה מבורך מבחינתנו. אנחנו עושים מאמץ גדול לחסן, גם במרפאות. בבית שמש יש התארגנות שלמה ובכל מרפאה יש אחות שיודעת לחסן. אנחנו בפרוש מנצלים כל הזדמנות לחסן כדי למנוע תחלואה קשה, אשפוז ומוות מיותר".

כדי לבלום את ההתפרצות יתקיימו החיסונים במספר מרכזי טיפת חלב ברחבי העיר, לצד תחנת חיסון מיוחדת שתיפתח לכל חברי קופות החולים, בקופת חולים כללית ברח' בן ציון בעיר - כל הציבור יוכל להתחסן בתחנה זו.

במקביל לחיסונים יופעל מוקד טלפוני בנושא חצבת והסיבוכים הקשורים בה (סימני המחלה, חיסונים ודרכי טיפול) בין 21:00-15:00. מס' 5400* שלוחה 1 ושלוחה 9.

חצבת בבית שמש | צילום: עיריית בית שמש

ההתפרצות המסוכנת בבית שמש, מדאיגה מאוד את מערכת הבריאות ורופאי ילדים באזור. יו"ר העמותה, הרב אברהם קאפ: "בית הדין צדק של העדה החרדית, הוציא קריאה לכל ההורים כי עליהם לחסן את ילדיהם בהקדם, ולקיים את 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' בכדי למנוע את התפשטות המחלה, כי יש בזה פיקוח נפש וצורך דחוף לשמירה על בריאות הקהילה כולה".

החיסונים יתקיימו במקומות הבאים:

ניידת טיפת חלב, ברח' עמוס הנביא ליד בית "עזרת אחים" תעמוד לרשות מחוסנים עד גיל 6 בין השעות- 16:00-08:00

ניידת טיפת חלב – רמה ג'- רחוב עמוס הנביא 1, ליד בית "עזרת אחים", שעות פעילות: 08:00–16:00. קהל יעד: ילדים עד גיל 6.

ובתחנות טיפות חלב נוספות: