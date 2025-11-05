מנות פסטה מוכנות גרמו להתפרצות ליסטריה בארה"ב: 25 מאושפזים, 6 מתו

התפרצות ליסטריה חמורה שנקשרה לארוחות פסטה קפואות גרמה למותם של שישה אנשים ולמחלתם של 27 נוספים ב-18 מדינות ברחבי ארצות הברית. על פי העדכון האחרון של המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC), כולם מלבד שניים אושפזו, כשאחת מהנפגעות הייתה אישה בהיריון, שהזיהום גרם לאובדן העובר.

הזיהום, שנגרם על ידי החיידק ליסטריה מונוציטוגנס ומועבר על ידי מזון מזוהם, דווח במדינות קליפורניה, פלורידה, הוואי, אילינוי, אינדיאנה, לואיזיאנה, מישיגן, מינסוטה, מיזורי, קרוליינה הצפונית, נבדה, אוהיו, אורגון, קרוליינה הדרומית, טקסס, וירג’יניה, וושינגטון ויוטה.

"מאז עדכון ספירת המקרים האחרון של ה-CDC, ב-25 בספטמבר 2025, דווחו שבעה מקרים חדשים משלוש מדינות, עם שני מקרי מוות נוספים", נמסר ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). מדובר ברשימה שגדלה בחודשים האחרונים; ההתפרצות החלה ביוני, כאשר חששות מליסטריה הובילו לריקולים של מנות פטוצ’יני אלפרדו עם עוף מוכנות למאכל, שיוצרו על ידי חברת FreshRealm Inc.

מיון

בתגובה, החלה החברה לבדוק דגימות פסטה מסוימות כשבאמצע ספטמבר נמצאו תוצאות חיוביות לחיידק. בדיקות גנטיות נוספות אישרו שמדובר באותו זן ליסטריה שאותר בארוחות העוף שעברו ריקול, כפי שנמסר מה-FDA. הגילוי הזה הוביל להחזרת שני מוצרים נוספים, לינגוויני עם כדורי בשר בקר ופטוצ'יני חזה עוף בטעם אלפרדו - שני מוצרים שהשתמשו באותו ספק פסטה, Nate’s Fine Foods, המספקת פסטה ודגנים מבושלים מראש לתעשיית המזון והמסעדות.

"בסוף ספטמבר, הרחיבה חברת האספקה עוד את הליך הריקול כך שיכלול גם מנות נוספות של פסטה מבושלת מראש כולל פטוצ’יני, לינגוויני ופרפלה, לאחר שדגימת לינגוויני שנבדקה נמצאה חיובית לליסטריה מונוציטוגנס", נמסר מה-FDA. זאת כשבתחילת אוקטובר הוחזרו גם סלטי פסטה מוכנים מראש ומנות אטריות שנמכרו ברשתות ברחבי המדינה.

בהצהרה מסוף ספטמבר מסרה הספקית כי היא מחזירה את המוצרים "מתוך זהירות יתר" והתנצלה על כל דאגה שנגרמה לציבור. "שלום הציבור הוא בראש סדר העדיפויות שלנו, ואנו נמשיך לנקוט בכל הצעדים הנדרשים עד שהעניין ייפתר", נמסר מטעמה. החברה הוסיפה גם כי היא פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות כדי לזהות את מקור הזיהום. ה-FDA, מסר בנוסף כי הוא עובד עמה כדי לקבוע אם יש צורך בריקול מוצרים נוספים.

בשלב זה, סביר להניח שהמוצרים שהוחזרו בין יוני לאוקטובר עדיין נמצאים במקררים או במקפיאים של הצרכנים יותר מאשר על מדפי החנויות, רובם עם תאריכי תפוגה מוקדמים מ-10 באוקטובר. גורמי בריאות קוראים כעת לצרכנים שברשותם ארוחות מהסוג הזה להשליך אותן לפח ולנקות היטב את המקררים, המכלים וכל משטח שבא במגע עם המזון.

מה צריך לדעת על ליסטריה - או לעשות

זיהום ליסטריה (Listeriosis) עלול לפגוע במיוחד בנשים הרות ובפעוטות שלהן, במבוגרים מעל גיל 65 ובאנשים עם מערכת חיסון מוחלשת. נשים הרות עלולות לחוות רק תסמינים קלים כמו חום, עייפות וכאבי שרירים, אך חשוב לדעת שליסטריה עלולה גם לגרום להפלה, ללידה מוקדמת או לזיהום מסכן חיים של היילוד.

התסמינים כוללים חום, כאבי שרירים, בעיות במערכת העיכול, צוואר נוקשה, בלבול ואובדן שיווי משקל. לרוב הם מתחילים שבועיים מאכילת מזון מזוהם, אך לעתים מופיעים כבר ביום האכילה או עד עשרה שבועות לאחר מכן, כך לפי המרכז לבקרת מחלות ומניעתן.



קשה לעתים לאשר את היקף ההתפרצות, כיוון שחלק מהאנשים מחלימים ללא טיפול רפואי. עבור אלה שפונים לטיפול, ה-CDC מציין שלוקח בדרך כלל בין שלושה לארבעה שבועות לקבוע אם המחלה שייכת להתפרצות מסוימת. המרכז, ראיין 13 מהחולים נכון לסוף ספטמבר; שבעה מהם דיווחו שאכלו מנות מבושלות מראש לפני שחלו, וארבעה הזכירו במפורש שאכלו פטוצ’יני אלפרדו עם עוף. כעת ממליצים ה-CDC וה-FDA לצרכנים לפנות לרופא במקרה של תסמינים ולדווח עליהם. ניתן גם לדווח על תופעות לוואי דרך האתר של ה-FDA.

אלא שבמהלך השנה האחרונה נרשמו בארה"ב כמה התפרצויות ליסטריה נוספות. התפרצות בשנת 2024 הקשורה לבשרים מעובדים גרמה למותם של עשרה אנשים ולעשרות אשפוזים. דוח של משרד החקלאות האמריקאי שפורסם בינואר ייחס את ההתפרצות ל"נהלי ניקיון לקויים" במפעל של Boar’s Head בווירג’יניה שנסגר מאז, והמליץ על צעדים נוספים להגנה על הציבור.