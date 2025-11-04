משרד הבריאות מזהיר: 2 בני אדם שנסעו בתחבורה ציבורית נדבקו בחצבת

משרד הבריאות מעדכן הערב (שלישי) על שני חולי חצבת שנסעו בתחבורה ציבורית - ומפרסם את פרטי הנסיעות. כמו כן מבקש המשרד מאנשים שנכחו במקומות המצוינים בהודעה לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות.

פרטי הנסיעות

28.10.2025 – אוטובוס מפתח תקווה לבני ברק (קו 292) בשעה 07:16, ואוטובוס מבני ברק לפתח תקווה (קו 292) בשעה 14:45.

29.10.2025 - אוטובוס מפתח תקווה לבני ברק (קו 292) בשעה 07:16, ואוטובוס מבני ברק לפתח תקווה (קו 292) בשעה 14:45.

אוטובוס מפתח תקווה לתל אביב (קו 166) בשעה 09:00, ורכבת מתל אביב להרצליה בשעה 13:15.

30.10.2025 – אוטובוס מירושלים לבני ברק (קו 416) בשעה 00:00, ולאחר מכן אוטובוס מבני ברק לפתח תקווה (קו 292).

אוטובוס מפתח תקווה לתל אביב (קו 166) בשעה 09:00, ורכבת מתל אביב להרצליה בשעה 13:15

בנוסף, מעדכן משרד הבריאות, ב-29.10.2025 משעה 19:00, אחד החולים שהה באולם אירועים בירושלים, רחוב דוברת שלום 6.

מאחר שמדובר במחלה מידבקת מאוד שכבר גבתה את חייהם של חמישה פעוטים לא מחוסנים, משרד הבריאות מבקש מאנשים ששהו במקומות ובשעות שצוינו מעלה, לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות. ניתן להתעדכן בסטטוס החיסוני באמצעות האתר האישי הממשלתי דרך פנקס החיסונים הדיגיטלי.

ניתן לפנות למוקד קול הבריאות (5400*) על מנת לברר את הצורך בקבלת חיסון. בנוסף, לשאלות ובירורים בדבר הצורך בחיסון ניתן לפנות למחלקה לאפידמיולוגיה בלשכת הבריאות המחוזית תל אביב (בין השעות 14:00-8:00) בטלפונים: 03-5634755/757.

משרד הבריאות שב וקורא לציבור להתחסן -