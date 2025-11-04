לפני מספר שבועות נכנס מג’די עודה, בן 53, למרפאת כללית בת חפר במחוז שרון שומרון, כדי לבקש מרשמים לתרופות. במהלך השיחה איתו, הבחינו ד"ר טל אספלר, מנהל המרפאה ורופא משפחה, והאחות ותד הינד, כי משהו אינו כשורה.

"הוא נראה במצב ממש 'סוער', מהמטופלים האלו שצריך לעזוב הכל ולהתעסק בהם כאן ומיד. בשל התמונה הקלינית שלו ובגלל האנמנזה המאוד מחשידה, אחרי שכנועים ארוכים הוא הועבר ע"י נט"ן הישר מהמרפאה אל המיון. בנט"ן אבחנו אצלו טרופונין מוגבר (אנזימי לב שמעידים על מחלה איסכמית של שריר הלב), והוחלט להתקדם ישירות לניתוח מעקפים".

“הוא נכנס לשאול לגבי תרופה, אבל הוא לא נראה טוב,” משחזת האחות ותד. “כששאלתי לשלומו הוא אמר שהוא פשוט עייף ושזה יעבור לו, אבל התעקשתי לבצע בדיקת מדדים".

היא מספרת כי כבר בבדיקה אותר לחץ דם גבוה במיוחד וגם האק"ג שבוצע במקום הראה ממצאים פתולוגיים מסוכנים. למרות התנגדותו הראשונית, הצוות התעקש להזמין אמבולנס. מג’די פונה לבית החולים, שם הוא עבר ניתוח מעקפים מציל חיים.

עבר ניתוח מעקפים שהציל את חייו | צילום: רועי קסטרו, בית החולים בלינסון

“הרגע הזה הזכיר לנו למה אנחנו כאן", אומר ד"ר אספלר. “רפואה קהילתית היא קודם כול ראייה אנושית - לזהות את מה שלא נאמר ולהתעקש כשצריך.”