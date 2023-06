הבית הלבן חשף הלילה (בין רביעי לחמישי) רשמית כי הנשיא ביידן נאלץ להשתמש במכשור מיוחד לתמיכה רפואית, בשל בעיה שממנה הוא סובל. דובר הבית הלבן אנדרו בייטס אמר כי הנשיא, בן 80 (הנשיא המבוגר ביותר בהיסטוריה האמריקנית), החל להשתמש במכונה למניעת דום נשימה בשינה. עוד לפני כן, רשם ביידן שני בלבולים קריטיים במהלך שיחות עם עיתונאים, בתוך כ-24 שעות בלבד.

בבית הלבן הודיעו שביידן החל להשתמש במכונת CPAP מיוחדת, התומכת בנשימה של הנשיא בשנתו. "הנשיא אובחן עם דום נשימה בשינה כבר בשנת 2008, ויש לו היסטוריה של דיווחים רפואיים בעניין זה. הוא השתמש במכונת CPAP אמש, דבר מקובל לאנשים עם היסטוריה רפואית כזאת", אמר בייטס.

גורם רשמי הבקיא בפרטים אמר לרשת CNN כי הנשיא ביידן החל להשתמש במכשיר ה-CPAP כבר לפני כמה שבועות כדי לשפר את איכות שנתו. אתמול התעוררו סימני שאלה ראשונים סביב העניין לאחר שהנשיא הופיע לאירוע ציבורי עם סימנים על פניו המעידים על השימוש במכונה או במשהו דמוי מסכה.

אתמול שוחח ביידן עם עיתונאים על המלחמה באוקראינה ואמר שפוטין "מפסיד את המלחמה בעיראק". "קשה לומר בדיוק, אבל זה ברור שהוא מפסיד את המלחמה בעיראק. הוא מפסיד את המלחמה בבית והוא הופך להיות מדינה מבודדת בעולם. זה לא רק מול מדינות נאט"ו, לא רק מול מדינות האיחוד האירופי. זו גם יפן, אלו 40 מדינות", אמר.

NOW - Biden: Putin "is clearly losing the war in Iraq."pic.twitter.com/fF8fdxfKVH