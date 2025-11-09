מקרה תמותה תשיעי: ילד בן 7 נפטר לאחר שחלה בחצבת
משרד הבריאות מעדכן הבוקר כי ילד בן 7 מירושלים עם מחלת רקע, שחוסן במנה אחת נגד חצבת, נפטר אתמול עם הגעתו למיון, בעקבות סיבוכי המחלה. מומחה: אף ילד שחי במאה ה-21 לא צריך לשלם בחייו כשניתן למנוע את רוב מקרי התחלואה באמצעות חיסון"
החצבת מתפשטת בארץ וממשיכה לגבות קורבנות: ילד בן 7 נפטר אתמול עם הגעתו למיון, לאחר שחלה בנגיף, בעקבות סיבוכי המחלה. הילד עם מחלת רקע, חוסן במנה אחת כנגד חצבת; זהו מקרה התמותה התשיעי מחצבת מתחילת ההתפרצות המגפה בישראל.
נכון להיום יש 16 מאושפזים בבתי החולים, מתוכם 8 בטיפול נמרץ לאחר שחלו בחצבת. משרד הבריאות שב ומזכיר כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. המשרד מדגיש את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה.
פרופ' סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה ודיקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן, מגיב על המקרה ומביע תסכול רב מהמצב: "לצערנו, אנחנו עדים לתחלואה משמעותית בקרב ילדים בגל הנוכחי, המביאה לתוצאות הרות אסון. אלה מדגישות עד כמה אי התחסנות או חוסר התחסנות מספקת עלולות להרוג. צריך לזכור שיש ילדים שאומנם לא מתים מהמחלה אך גם הם עלולים לסבול מסיבוכים משמעותיים וארוכי-טווח. ילד עם מחלות רקע היה יכול להיות פחות בסכנה אם מרבית הסביבה שלו הייתה מחוסנת. כשיש מעל 95% מחוסנים נוצרת 'חסינות עד' המצמצמת מאוד את התחלואה ואת התפשטות הווירוס. לכן, חשוב להבין שאי התחסנות פוגעת לא רק באדם עצמו אלא בסביבה שלו. אף ילד שחי במאה ה-21 לא צריך לשלם בחייו כשניתן למנוע את רוב מקרי התחלואה באמצעות חיסון".
ד"ר יאן מיסקין, מומחה למחלות זיהומיות של כללית במחוז ירושלים, מוסיף כי "במהלך המחלה, ההורים חייבים להשגיח על הילד ולחפש סימנים לקושי נשימתי, ירידה בהכרה או לתסמינים נוירולוגים אחרים, חום מאד גבוה, אפתיות וסירוב לאכול. כאשר מתעוררת שאלה של החמרה במצב, חייבים לפנות לייעוץ רפואי באופן מיידי".