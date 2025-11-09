מקרה תמותה תשיעי: ילד בן 7 נפטר לאחר שחלה בחצבת

פרופ' סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה ודיקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן, מגיב על המקרה ומביע תסכול רב מהמצב: "לצערנו, אנחנו עדים לתחלואה משמעותית בקרב ילדים בגל הנוכחי, המביאה לתוצאות הרות אסון. אלה מדגישות עד כמה אי התחסנות או חוסר התחסנות מספקת עלולות להרוג. צריך לזכור שיש ילדים שאומנם לא מתים מהמחלה אך גם הם עלולים לסבול מסיבוכים משמעותיים וארוכי-טווח. ילד עם מחלות רקע היה יכול להיות פחות בסכנה אם מרבית הסביבה שלו הייתה מחוסנת. כשיש מעל 95% מחוסנים נוצרת 'חסינות עד' המצמצמת מאוד את התחלואה ואת התפשטות הווירוס. לכן, חשוב להבין שאי התחסנות פוגעת לא רק באדם עצמו אלא בסביבה שלו. אף ילד שחי במאה ה-21 לא צריך לשלם בחייו כשניתן למנוע את רוב מקרי התחלואה באמצעות חיסון".