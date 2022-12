שר הבריאות אריה דרעי קיים היום (שישי) דיון עם הנהלת משרד הבריאות, ובו התעדכן על תמונת המצב והתחלואה בסין, בעקבות הדיווחים על התפרצות מגפת הקורונה במדינה. בדיון השתתפו מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות המיועד משה בר סימן טוב, פרויקטור הקורונה פרופ' סלמן זרקא, ראש שירותי בריאות הציבור ד"ר שרון אלרעי-פרייס ובכירים נוספים.

השר דרעי קיבל את המלצות הדרג המקצועי והורה להמשיך ולעקוב אחר נתוני התחלואה. לצד זאת, הוחלט להורות על חברות תעופה זרות להעלות אזרחים זרים לטיסה מסין לישראל רק כפוף לבדיקת קורונה. כמו כן, השר הנחה את הדרג המקצועי לפעול להקמת נקודת דיגום וולונטרית בנתב"ג לאזרחים זרים וישראלים השבים מסין: "משרד הבריאות ממליץ לאזרחים ישראלים להימנע מהגעה לסין שלא לצורך חיוני".

במקביל - סין ממשיכה להיאבק בהתפרצות הקורונה הגדולה ביותר בתחומיה, וגורמים במדינה מביעים את החשש להרחבת ההתפרצות בתקופת ראש השנה הסיני שייערך בקרוב. ככל שעוברים הימים מתרבים הדיווחים והתיעודים של עומס כבד בבתי החולים, לצד ריבוי עדויות של תושבים מקומיים, רופאים, רוקחים ועובדי צוותים רפואיים.

למרות היעדר נתוני האמת על המצב בסין, ברחבי העולם מתחזקות ההערכות כי בשנה הקרובה עלולים למות שם יותר ממיליון בני אדם כתוצאה מנגיף הקורונה. בתוך כך, ממשלות ומדינות רבות כבר החלו, או שוקלות, להטיל חובת הצגת בדיקת קורונה שלילית בנחיתה מסין.

רשויות הבריאות בארה"ב הודיעו השבוע כי כל הנוחתים מסין יהיו חייבים להציג בדיקת קורונה שלילית, כולל מחלימים לשעבר, החל מ-5 בינואר. משרד הבריאות באיטליה קבע כי על כל הנוחתים מסין יהיה לעבור בדיקת קורונה לאחר נחיתה, זאת לאחר שבשתי טיסות מסין למילאנו נמצא כי יותר מ-50% מהנוסעים היו חיוביים לנגיף.

