אני ואשתי ישנים במיטות נפרדות ובחדרים שונים. כן, אתם יכולים להרים גבה ולהפוך את שעון החול עד לביקור הצפוי (לדעתכם) על מדרגות הרבנות, או שאתם פשוט יכולים לקרוא למה זה קורה, ולהבין שלפעמים "כלים נפרדים" טובים יותר מכל כפיות בחורף קר. זה לא תמיד היה ככה. אנחנו בזוגיות כבר למעלה מעשור, נשואים שבע שנים, ועד שהגיחה לעולם בתנו הבכורה ישנו יחד, רבנו על אותה השמיכה, ולא פעם התעוררתי ממרפק בצלעות אחרי סימפוניית נחירות שהרעידה את כל הבית וגרמה לאשתי לפתוח כל בוקר בסדרת קללות ואיומים. למרות זאת, סחבנו; ניסיתי כל פתרון אפשרי למניעת נחירות, המרנו את הפוך המשותף לשתי שמיכות שונות, ובאמת שניסינו הכל כדי לא להפריד כוחות. זה לא עזר. View this post on Instagram A post shared by Follow dəvət üçündür ✨✨ (@instagadin) on Dec 16, 2019 at 10:53pm PST >> כבר עשיתם לנו לייק בפייסבוק? אין לי מושג למה היה לנו כל כך קשה להחליט שהגיע הזמן לישון בנפרד, אבל ברגע שסיפרתי לאנשים שזה המצב, התגובות שלהם גרמו לי להבין למה נמנענו במשך תקופה ארוכה מהפיצול. רוב האנשים שסיפרתי להם שאנחנו כבר לא ישנים באותה המיטה הרימו גבה, חלקם אמרו שזה יפגע לנו בזוגיות, וכמעט כולם הסכימו שמדובר בעניין יוצא דופן ולא רגיל. את ההחלטה לישון במיטות נפרדות לקחנו כאמור ביום שבו נולדה בתנו הבכורה. אשתי הניקה, הילדה ישנה איתנו בחדר, ופתאום כל הפעמים שהיא הייתה מתעוררת בגללי הפכו למעמסה הרבה יותר קשה כשבנוסף היא גם התעוררה להניק; בכל פעם שהתינוקת נתנה לה כמה דקות של חסד והיא הצליחה להירדם – אני הרמתי קול נחירה או גנבתי לה את השמיכה שהייתה כאמור כולה שלה. בסוף זה נמאס לה. נמאס לי. והבנו שאם נמשיך לישון יחד, הזוגיות שלנו תיפגע הרבה יותר מאם נבחר באופציה הברורה. בהתחלה, בגלל המצב הנתון (חוסר בחדר נוסף), עברתי לישון בספת השזלונג בסלון. הייתי בטוח שזו תהיה תקופה קצרה שבה אמצא את עצמי רחוק מחדרי ותוך זמן קצר אשתי תרשה לי לחזור לישון במיטה המשותפת שלנו, אבל ככל שעברו הימים ושנינו ישנו הרבה יותר טוב וקמנו מחויכים מתמיד – הבנו שזה הפתרון הכי נכון לנו ולזוגיות שלנו. כפיות. לא בכל מחיר | צילום: LightField Studios, shutterstock שנה וחצי ישנתי על הספה בסלון, ולמרות התמונה העצובה שאתם מדמיינים בראש, תנו לי לספר לכם שזה עשה פלאים לזוגיות, לאשתי, לתינוקת ולמצב הרוח בבית. כן, ככה זה, כשאתה ישן טוב בלילה, הימים שלך נראים אחרת. העצבים מתחלפים בשלווה, ולמרות הביקורות של המשפחה הקרובה והחברים – שנינו ידענו שבחרנו נכון. אחרי שהילדה גדלה ועברה לחדר משל עצמה, החלטנו לנסות לחזור לישון יחד. זו הייתה תקופה יפה ורומנטית, ממש כמו זוג שנפגש אחרי המון זמן, תקופה שהסתיימה באופן הגיוני בהריון נוסף. במשך כל תקופת ההריון המשכנו לישון יחד – אבל ידענו שרגע אחרי הלידה (בטח אחרי שעברנו לבית עם חדר נוסף), נחזור לפצל כוחות, אשתי תישאר במיטה הזוגית ואני אעבור לחדר שבו חיכתה לי כבר מיטה וחצי. הדבר החשוב ביותר הוא השיח על הקשיים | צילום: shutterstock מאז עברו כבר ארבעה חודשים, והם שוב הוכיחו לנו שבחרנו נכון. אשתי מניקה גם בסיבוב הזה, היא והתינוקת שישנה לצדה ישנות הרבה יותר טוב, ואני לא מתעורר בבוקר עם ייסורי מצפון על כך שחירבתי לשתיהן את הלילה. כולנו ישנים טוב יותר, כולנו מאושרים, ולפעמים אני אפילו קורא לבת הבכורה שתבוא לישון איתי והיא כמובן קופצת על המציאה. אז היתרונות בבחירה שלנו ברורים, והשאלה הנשאלת היא מה לגבי החסרונות? ובכן, בינתיים לא ממש מצאתי כאלה. ברור שבלילה קר כיף להיצמד לגוף חם, ושינה משותפת חשובה לעיתים לא פחות מחיבוק, אבל כששמים את כל הדברים האלה על כף המאזניים, לפחות במקרה שלנו, היתרונות עולים על החסרונות, כי משפחה מאושרת היא משפחה שישנה טוב. ומשהו אחרון שאני מניח שמטריד את כולכם – אינטימיות וסקס – אל חשש, זה לא נפגע וקורה. אולי אפילו יותר מאם היינו ישנים יחד. שנינו כל כך מחכים לזה כל פעם מחדש, מפנים לזה את הזמן הנכון, ומתמקדים רק בזה בלי מתחים או ריבים, כך שגם באספקט הזה הכל השתנה לטובה. מי היה מאמין שבסוף בנפרד יצא הכי ביחד שיש. נסו את זה בבית. עוד ב-mako בריאות:

>> קנתה כרטיס להודו – ואז הגיעו תוצאות הבדיקות "גירושי שינה" – טרנד שתופס תאוצה בשנים האחרונות נראה שיותר זוגות בוחרים לעבור "גירושי שינה" ובעצם להפסיק לישון יחד. בשונה ממה שרבים עשויים לחשוב, הם עושים זאת כדי לשפר את מערכת היחסים ונראה שבמקרים רבים זה אכן מצליח. מסקר שנעשה על 3,000 אנשים על ידי חברת מזרנים אמריקאית, נמצא כי כ-31 אחוזים מהאנשים היו מוכנים ל"גירושי שינה". בסקר אחר עלה כי 19 אחוז מהאמריקאים מאשימים את בני/בנות זוגם בשינה הלקויה שלהם. "בטיפול זוגי, אני שומעת לא אחת מי מבני הזוג על הכמיהה והרצון להתכרבל, 'לישון כפיות', כאקט התנהגותי של קרבה, אינטימיות ותחושה של ביחד", אומרת איריס אהרון, מטפלת זוגית מוסמכת, "אך מה קורה כאשר המקום האינטימי, החדר המשותף והלינה המשותפת, חווים קשיים של הפרעות שינה תדירות כגון קימה בלילה לשירותים, תינוק בחדר ההורים, תזוזות במהלך השינה ונחירות? "לאורך זמן, חוסר שינה ותחושה ששנתו של האחד מוטרדת על ידי בן הזוג השני מכניסים עצבנות, מתח, כעסים ומגוון של תחושות שליליות. הדבר החשוב ביותר הוא השיח על הקשיים באופן שבו כל אחד מבני הזוג מרגיש שרואים אותו ואת צרכיו ומצבו. לעתים הפתרון שמוצאים בני הזוג הוא לינה בחדרים נפרדים. אם זו המסקנה שהזוג הגיע אליה, ממקום של הבנה, התחשבות, ראיית צורכי העצמי והאחר, בדרך של כבוד, אני רואה זאת כמצב המיטיב עם המערכת הזוגית. מה איכותו של קשר זוגי שבו ניתן לדבר על הדברים ולהגיע להבנות הנותנות מענה לצרכים וקשיים? יכולת זו מיטיבה לאין שיעור על איכות הקשר הזוגי. "עם זאת", היא מסכמת, "חשוב שבני הזוג שהחליטו על לינה בחדרים נפרדים יקבעו ויקפידו על מפגשים אינטימיים ביניהם. אפשר לעשות זאת בדרך משובבת לב, שמזמינה ומגבירה את הרומנטיקה". לפי ד"ר קרולין דין, לגירושי שינה יש יתרון אחד גדול – שינה טובה יותר ונטולת הפרעות, יתרון שמוביל להשלכות חיוביות במיוחד. "שיפור באיכות השינה מאפשר למוח להתחדש ולהיטען מחדש וזה מפחית את כמות הסטרס", הסבירה ל-health.com. "נוסף לכך, זה מפחית עייפות במהלך היום, משפר את מצב הרוח, את יכולת הריכוז ומשפר את תפקוד המוח באופן כללי". לפי ד"ר דין, כל אלה יכולים בהחלט להוביל לשיפור במערכות יחסים ולא רק עם הפרטנרים שלכם, אלא גם עם חבריכם או קולגות לעבודה. >> ולעוד שאלה מהותית: שמיכה זוגית אחת או שתיים נפרדות? {title}





